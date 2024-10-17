Популярный среди россиян шоколад оказался опасен

Врач-диетолог Кристина Франц предупредила об опасности так называемого дубайского шоколада, который стал пользоваться популярностью среди блогеров. По словам специалиста, такой вид сладостей имеет высокую калорийность и повышенное содержание жиров, поэтому его не стоит употреблять людям с диабетом и ожирением.
«Из-за высокой калорийности и повышенного содержания жиров дубайский шоколад не стоит добавлять в рацион людям с диабетом, ожирением и имеющим избыточную массу тела. Орехи могут спровоцировать диарею и другие сюрпризы от ЖКТ», — предупредила Кристина Франц в разговоре с
Дубайским шоколадом называют десерт с большим количеством хрустящей начинки, которая состоит из обжаренного на масле теста катаифи, фисташковой или кунжутной пасты. В настоящий момент эта сладость пользуется популярностью среди трэвел-блогеров. Данный шоколад можно купить в ОАЭ в ограниченное время.
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