Популярный среди россиян шоколад оказался опасен

Диетолог Франц предупредила о высокой калорийности дубайского шоколада

17 октября 2024 в 22:17 Размер текста - 17 +

Дубайский шоколад с большим количеством хрустящей начинки обладает повышенной калорийностью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Врач-диетолог Кристина Франц предупредила об опасности так называемого дубайского шоколада, который стал пользоваться популярностью среди блогеров. По словам специалиста, такой вид сладостей имеет высокую калорийность и повышенное содержание жиров, поэтому его не стоит употреблять людям с диабетом и ожирением. «Из-за высокой калорийности и повышенного содержания жиров дубайский шоколад не стоит добавлять в рацион людям с диабетом, ожирением и имеющим избыточную массу тела. Орехи могут спровоцировать диарею и другие сюрпризы от ЖКТ», — предупредила Кристина Франц в разговоре с Life.ru. Дубайским шоколадом называют десерт с большим количеством хрустящей начинки, которая состоит из обжаренного на масле теста катаифи, фисташковой или кунжутной пасты. В настоящий момент эта сладость пользуется популярностью среди трэвел-блогеров. Данный шоколад можно купить в ОАЭ в ограниченное время. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врач-диетолог Кристина Франц предупредила об опасности так называемого дубайского шоколада, который стал пользоваться популярностью среди блогеров. По словам специалиста, такой вид сладостей имеет высокую калорийность и повышенное содержание жиров, поэтому его не стоит употреблять людям с диабетом и ожирением. «Из-за высокой калорийности и повышенного содержания жиров дубайский шоколад не стоит добавлять в рацион людям с диабетом, ожирением и имеющим избыточную массу тела. Орехи могут спровоцировать диарею и другие сюрпризы от ЖКТ», — предупредила Кристина Франц в разговоре с Life.ru. Дубайским шоколадом называют десерт с большим количеством хрустящей начинки, которая состоит из обжаренного на масле теста катаифи, фисташковой или кунжутной пасты. В настоящий момент эта сладость пользуется популярностью среди трэвел-блогеров. Данный шоколад можно купить в ОАЭ в ограниченное время.