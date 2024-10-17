Популярный среди россиян шоколад оказался опасен

Диетолог Франц предупредила о высокой калорийности дубайского шоколада
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Шоколад. Курган, шоколад, плитка шоколада
Дубайский шоколад с большим количеством хрустящей начинки обладает повышенной калорийностью Фото:

Врач-диетолог Кристина Франц предупредила об опасности так называемого дубайского шоколада, который стал пользоваться популярностью среди блогеров. По словам специалиста, такой вид сладостей имеет высокую калорийность и повышенное содержание жиров, поэтому его не стоит употреблять людям с диабетом и ожирением.

«Из-за высокой калорийности и повышенного содержания жиров дубайский шоколад не стоит добавлять в рацион людям с диабетом, ожирением и имеющим избыточную массу тела. Орехи могут спровоцировать диарею и другие сюрпризы от ЖКТ», — предупредила Кристина Франц в разговоре с Life.ru.

Дубайским шоколадом называют десерт с большим количеством хрустящей начинки, которая состоит из обжаренного на масле теста катаифи, фисташковой или кунжутной пасты. В настоящий момент эта сладость пользуется популярностью среди трэвел-блогеров. Данный шоколад можно купить в ОАЭ в ограниченное время.

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Врач-диетолог Кристина Франц предупредила об опасности так называемого дубайского шоколада, который стал пользоваться популярностью среди блогеров. По словам специалиста, такой вид сладостей имеет высокую калорийность и повышенное содержание жиров, поэтому его не стоит употреблять людям с диабетом и ожирением. «Из-за высокой калорийности и повышенного содержания жиров дубайский шоколад не стоит добавлять в рацион людям с диабетом, ожирением и имеющим избыточную массу тела. Орехи могут спровоцировать диарею и другие сюрпризы от ЖКТ», — предупредила Кристина Франц в разговоре с Life.ru. Дубайским шоколадом называют десерт с большим количеством хрустящей начинки, которая состоит из обжаренного на масле теста катаифи, фисташковой или кунжутной пасты. В настоящий момент эта сладость пользуется популярностью среди трэвел-блогеров. Данный шоколад можно купить в ОАЭ в ограниченное время.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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