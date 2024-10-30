В Краснодаре начался суд над подростками, жестоко избившими участника СВО

В Краснодарском крае завершено расследование уголовного дела в отношении двух молодых людей, обвиняемых в тяжком избиении участника СВО. Инцидент произошел в станице Челбасской.
«В Каневском районе перед судом предстанут местные жители, напавшие на участника специальной военной операции. Каневским межрайонным следственным отделом СК России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей...» — сообщили в telegram-канале СУ СКР по региону.
По данным следствия, конфликт начался с несовершеннолетними, которые нанесли мужчине множественные удары, причинив тяжкий вред здоровью. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.
На данный момент обвиняемые находятся под домашним арестом, а уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением скоро будет направлено в суд. Доказательственная база, собранная следствием, позволила завершить предварительное расследование и перейти к судебному разбирательству.
В парке на улице Красной станицы Челбасской Краснодарского края вечером 13 мая подростки напали на участника спецоперации, нанеся ему множество ударов. В результате этого мужчину госпитализировали, а против несовершеннолетних возбудили уголовное дело.
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