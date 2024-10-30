Якушев раскрыл детали модернизации коммунальной инфраструктуры в России

Врио секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев подчеркнул важность модернизации коммунальной инфраструктуры в России. Он заявил, что в соответствии с государственной программой запланирована широкомасштабная модернизация, которая предусмотрена до 2030 года и затронет все регионы страны.
«В народной программе партия уже в 2021 году взяла обязательства по улучшению жилищно-коммунальной инфраструктуры. Тогда по итогам Съезда „Единой России“ [президент России] Владимир Путин дал поручение направить средства на модернизацию соответствующих объектов, строительство современных канализационных очистных сооружений. Сейчас стоит задача по запуску комплексной программы, участвовать в которой будут все регионы. Она рассчитана до 2030 года», — отметил Якушев, его слова приводятся на сайте «Единой России». Документ партии был разработан в сотрудничестве с Правительством.
Основное финансирование программы обеспечит федеральный бюджет. Он добавил, что на эти цели в текущем бюджете предусмотрено 170 миллиардов рублей.
Помимо модернизации коммунальной инфраструктуры, важное внимание уделяется и качеству работы управляющих компаний. Владимир Якушев подчеркнул, что в первом чтении уже приняты поправки от «Единой России» в Жилищный кодекс, которые обязывают управляющих отчитываться перед жителями. Предполагается, что это улучшит прозрачность и качество услуг.
Ранее Якушев заявил, что федеральный бюджет России, утвержденный на период до 2027 года, будет целенаправленно использоваться для исполнения социальных обязательств, укрепления национальной обороны, оказания поддержки участникам специальной военной операции и их семьям, а также для стимулирования технологического прогресса страны. Он подчеркнул, что в течение следующих трех лет основным приоритетом бюджета станет социальная поддержка.
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