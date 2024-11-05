Баху приказали встать на колени из-за унижения женщин на Олимпиаде

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Томах Бах (на фото) должен извиниться перед спортсменами, заявил Кремлев
Томах Бах (на фото) должен извиниться перед спортсменами, заявил Кремлев Фото:

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев призвал главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха «встать на колени» и принести извинения перед боксерами. Это заявление последовало после появления неподтвержденного медицинского отчета о том, что алжирская олимпийская чемпионка Иман Хелиф имеет мужские половые признаки.

«Томас Бах должен встать на колени и извиниться перед всеми боксерами за свою ложь!» — заявил Кремлев в своем telegram-канале. Такое заявление глава IBA сделал после появления неподтвержденного медицинского отчета об Иман Хелиф. 

В нем говорится о наличии у Хелиф тестикул и микропениса, а также о мужском кариотипе XY и высоком уровне тестостерона. Кремлев акцентирует внимание на том, что Хелиф и другая спортсменка, Линь Юйтин из Тайваня, не прошли гендерный тест на чемпионате мира 2023 года, но были допущены к соревнованиям на Олимпиаде в Париже, где обе завоевали золотые медали.

На Олимпийских играх 2024 года в Париже Иман Хелиф завоевала золото в боксе в весовой категории до 66 килограммов, победив китаянку Ян Лю со счетом 5:0. В 2023 году Хелиф была отстранена IBA из-за проваленного гендерного теста, в котором обнаружили XY-хромосомы. Несмотря на это, МОК допустил ее до соревнований. Французский журналист Джаффар Айт Аудиа 4 ноября опубликовал медицинский отчет, в котором отмечалось наличие у Хелиф мужских половых признаков, передает RT.

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Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев призвал главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха «встать на колени» и принести извинения перед боксерами. Это заявление последовало после появления неподтвержденного медицинского отчета о том, что алжирская олимпийская чемпионка Иман Хелиф имеет мужские половые признаки. «Томас Бах должен встать на колени и извиниться перед всеми боксерами за свою ложь!» — заявил Кремлев в своем telegram-канале. Такое заявление глава IBA сделал после появления неподтвержденного медицинского отчета об Иман Хелиф.  В нем говорится о наличии у Хелиф тестикул и микропениса, а также о мужском кариотипе XY и высоком уровне тестостерона. Кремлев акцентирует внимание на том, что Хелиф и другая спортсменка, Линь Юйтин из Тайваня, не прошли гендерный тест на чемпионате мира 2023 года, но были допущены к соревнованиям на Олимпиаде в Париже, где обе завоевали золотые медали. На Олимпийских играх 2024 года в Париже Иман Хелиф завоевала золото в боксе в весовой категории до 66 килограммов, победив китаянку Ян Лю со счетом 5:0. В 2023 году Хелиф была отстранена IBA из-за проваленного гендерного теста, в котором обнаружили XY-хромосомы. Несмотря на это, МОК допустил ее до соревнований. Французский журналист Джаффар Айт Аудиа 4 ноября опубликовал медицинский отчет, в котором отмечалось наличие у Хелиф мужских половых признаков, передает RT.
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