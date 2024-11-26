В ДНР создателя «Грузинского легиона»* приговорили к 23 годам колонии

Создателя «Грузинского легиона» (запрещенная в России террористическая организация, признанная Росфинмониторингом террористом-экстремистом) Ушанги Мамулашвили Верховный суд ДНР заочно приговорил к 23 годам строгого режима за вербовку наемников и другие преступления. Об этом рассказали в Генпрокуратуре РФ.
«Мамулашвили осужден к 23 годам лишения свободы», — говорится в сообщении. Там добавили, что наказание последовало за вербовку наемников и иные преступления.
За членство в легионе также осуждены граждане Грузии Гиорги Руситашвили, Нодар Петриашвили и Вано Надирадзе, получившие по 14 лет колонии. Они участвовали в различных боевых действиях и получили значительные денежные вознаграждения за свою деятельность.
*Грузинский легион — запрещенная в России террористическая организация, признанная Росфинмониторингом террористом-экстремистом
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