В ДНР создателя «Грузинского легиона»* приговорили к 23 годам колонии

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Мамулашвили обвинили в вербовке наемников
Мамулашвили обвинили в вербовке наемников Фото:

Создателя «Грузинского легиона» (запрещенная в России террористическая организация, признанная Росфинмониторингом террористом-экстремистом) Ушанги Мамулашвили Верховный суд ДНР заочно приговорил к 23 годам строгого режима за вербовку наемников и другие преступления. Об этом рассказали в Генпрокуратуре РФ.

«Мамулашвили осужден к 23 годам лишения свободы», — говорится в сообщении. Там добавили, что наказание последовало за вербовку наемников и иные преступления. 

За членство в легионе также осуждены граждане Грузии Гиорги Руситашвили, Нодар Петриашвили и Вано Надирадзе, получившие по 14 лет колонии. Они участвовали в различных боевых действиях и получили значительные денежные вознаграждения за свою деятельность.

*Грузинский легион — запрещенная в России террористическая организация, признанная Росфинмониторингом террористом-экстремистом

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Создателя «Грузинского легиона» (запрещенная в России террористическая организация, признанная Росфинмониторингом террористом-экстремистом) Ушанги Мамулашвили Верховный суд ДНР заочно приговорил к 23 годам строгого режима за вербовку наемников и другие преступления. Об этом рассказали в Генпрокуратуре РФ. «Мамулашвили осужден к 23 годам лишения свободы», — говорится в сообщении. Там добавили, что наказание последовало за вербовку наемников и иные преступления.  За членство в легионе также осуждены граждане Грузии Гиорги Руситашвили, Нодар Петриашвили и Вано Надирадзе, получившие по 14 лет колонии. Они участвовали в различных боевых действиях и получили значительные денежные вознаграждения за свою деятельность. *Грузинский легион — запрещенная в России террористическая организация, признанная Росфинмониторингом террористом-экстремистом
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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