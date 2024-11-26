В Госдуме придумали, как бороться с детской наркоманией

Госдума приняла закон о штрафах за продажу газосодержащих товаров

26 ноября 2024 в 16:19 Размер текста - 17 +

Баллончики для заправки зажигалок попадают под список запрещенных предметов для продажи Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Госдуме сразу в третьем чтении принят законопроект, согласно которому будут штрафовать физических и юридических лиц за продажу несовершеннолетним газосодержащих товаров, включая баллончики для заправки зажигалок и портативные туристские газовые плиты. По мнение депутатов, данное ограничение должно защитить детей от так называемого сниффинга, то есть — токсикомании. «Речь идет, в том числе о баллончиках для заправки зажигалок и портативных туристских газовых плитах. Дети пытаются использовать их для сниффинга — токсикомании, что крайне опасно и может не только привести к аритмии и другим проблемам со здоровьем, но и вызвать остановку сердца и смерть. <…> Наша задача — защитить их от этой угрозы», — отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Его слово опубликованы на официальном сайте думы. В связи с этим теперь будет полагаться штраф за продажу газосодержащих предметов. Для физических и должностных лиц он будет составлять до 60 и 300 тысяч соответственно. Для юридических лиц штраф значительно выше — до 600 тысяч рублей. По данным депутатов за последние восемь лет от употребления газосодержащих веществ от бытовых предметов погибли более 800 подростков, отмечал Володин. Еще с лета депутаты готовили законопроект о запрете на продажу газосодержащих веществ, передает телеканал «Царьград». До этого в Госдуме запрещали продажу закиси азота, известного в народе, как «веселящий газ». Также депутаты ЛДПР в Пермском крае выступали за ужесточение запрета на продажу несовершеннолетним газовых зажигалок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Госдуме сразу в третьем чтении принят законопроект, согласно которому будут штрафовать физических и юридических лиц за продажу несовершеннолетним газосодержащих товаров, включая баллончики для заправки зажигалок и портативные туристские газовые плиты. По мнение депутатов, данное ограничение должно защитить детей от так называемого сниффинга, то есть — токсикомании. «Речь идет, в том числе о баллончиках для заправки зажигалок и портативных туристских газовых плитах. Дети пытаются использовать их для сниффинга — токсикомании, что крайне опасно и может не только привести к аритмии и другим проблемам со здоровьем, но и вызвать остановку сердца и смерть. <…> Наша задача — защитить их от этой угрозы», — отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Его слово опубликованы на официальном сайте думы. В связи с этим теперь будет полагаться штраф за продажу газосодержащих предметов. Для физических и должностных лиц он будет составлять до 60 и 300 тысяч соответственно. Для юридических лиц штраф значительно выше — до 600 тысяч рублей. По данным депутатов за последние восемь лет от употребления газосодержащих веществ от бытовых предметов погибли более 800 подростков, отмечал Володин. Еще с лета депутаты готовили законопроект о запрете на продажу газосодержащих веществ, передает телеканал «Царьград». До этого в Госдуме запрещали продажу закиси азота, известного в народе, как «веселящий газ». Также депутаты ЛДПР в Пермском крае выступали за ужесточение запрета на продажу несовершеннолетним газовых зажигалок.