Госдума ужесточила наказание за утечку персональных данных

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Госдума ужесточила административные санкции за утечку персональных данных
Госдума ужесточила административные санкции за утечку персональных данных Фото:

Госдума на пленарном заседании окончательно приняла закон, предусматривающий установление значительных штрафов за повторную утечку персональных данных. В соответствии с законом, компании могут быть оштрафованы на сумму до 3% от их годового оборота.

«За незаконное распространение от тысячи до 10 тысяч субъектов персональных данных или от 10 тысяч до 100 тысяч идентификаторов устанавливаются штрафы: для граждан в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей; для должностных лиц ? от 200 тысяч до 400 тысяч рублей; для юридических лиц ? от трех миллионов до пяти миллионов рублей», — сказано документах. Штрафы за повторную утечку данных будут значительно выше. 

Новый закон также ужесточает штрафы за незаконную обработку данных, включая биометрические. В частности, за обработку биометрических данных в неаккредитованных информационных системах государственных органов предусмотрены штрафы до двух миллионов рублей. Это мера направлена на усиление ответственности и повышение уровня защиты персональных данных граждан.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Госдума на пленарном заседании окончательно приняла закон, предусматривающий установление значительных штрафов за повторную утечку персональных данных. В соответствии с законом, компании могут быть оштрафованы на сумму до 3% от их годового оборота. «За незаконное распространение от тысячи до 10 тысяч субъектов персональных данных или от 10 тысяч до 100 тысяч идентификаторов устанавливаются штрафы: для граждан в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей; для должностных лиц ? от 200 тысяч до 400 тысяч рублей; для юридических лиц ? от трех миллионов до пяти миллионов рублей», — сказано документах. Штрафы за повторную утечку данных будут значительно выше.  Новый закон также ужесточает штрафы за незаконную обработку данных, включая биометрические. В частности, за обработку биометрических данных в неаккредитованных информационных системах государственных органов предусмотрены штрафы до двух миллионов рублей. Это мера направлена на усиление ответственности и повышение уровня защиты персональных данных граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...