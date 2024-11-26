Госдума ужесточила наказание за утечку персональных данных

Госдума на пленарном заседании окончательно приняла закон, предусматривающий установление значительных штрафов за повторную утечку персональных данных. В соответствии с законом, компании могут быть оштрафованы на сумму до 3% от их годового оборота.
«За незаконное распространение от тысячи до 10 тысяч субъектов персональных данных или от 10 тысяч до 100 тысяч идентификаторов устанавливаются штрафы: для граждан в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей; для должностных лиц ? от 200 тысяч до 400 тысяч рублей; для юридических лиц ? от трех миллионов до пяти миллионов рублей», — сказано документах. Штрафы за повторную утечку данных будут значительно выше.
Новый закон также ужесточает штрафы за незаконную обработку данных, включая биометрические. В частности, за обработку биометрических данных в неаккредитованных информационных системах государственных органов предусмотрены штрафы до двух миллионов рублей. Это мера направлена на усиление ответственности и повышение уровня защиты персональных данных граждан.
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