«Иначе сбудется»: Силуанов призвал не думать о высокой ключевой ставке

Силуанов: россиянам не стоит ожидать повышения ключевой ставки
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Нужно сосредоточиться на борьбе с инфляцией, заявил Силуанов
Нужно сосредоточиться на борьбе с инфляцией, заявил Силуанов Фото:

Россиянам не следует создавать ожидания повышения ключевой ставки, так как это может привести к ее реальному увеличению. Такое заявление сделал глава Минфина РФ Антон Силуанов.

«Почему все ждут повышения ставки? Не надо создавать каких-то дополнительных ожиданий таких. Знаете, когда думаешь много об этом, это сбывается», — передает слова Силуанова РБК. 

Он подчеркнул важность сосредоточения на борьбе с инфляцией, которая больше всего затрагивает людей с небольшими доходами и компании с высокими расходами. По его словам, экспортные показатели зависят больше от курса валюты, чем от ставки, и подчеркнул наличие национального проекта, поддерживающего экспорт в сложных кредитных условиях.

Центральный банк РФ планирует начать снижение ключевой процентной ставки в следующем году, при условии отсутствия дополнительных экономических шоков, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она отметила, что в экономике России происходят значительные изменения, в частности, инвестиции выросли более чем на 25% за последние три года.

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Россиянам не следует создавать ожидания повышения ключевой ставки, так как это может привести к ее реальному увеличению. Такое заявление сделал глава Минфина РФ Антон Силуанов. «Почему все ждут повышения ставки? Не надо создавать каких-то дополнительных ожиданий таких. Знаете, когда думаешь много об этом, это сбывается», — передает слова Силуанова РБК.  Он подчеркнул важность сосредоточения на борьбе с инфляцией, которая больше всего затрагивает людей с небольшими доходами и компании с высокими расходами. По его словам, экспортные показатели зависят больше от курса валюты, чем от ставки, и подчеркнул наличие национального проекта, поддерживающего экспорт в сложных кредитных условиях. Центральный банк РФ планирует начать снижение ключевой процентной ставки в следующем году, при условии отсутствия дополнительных экономических шоков, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она отметила, что в экономике России происходят значительные изменения, в частности, инвестиции выросли более чем на 25% за последние три года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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