«Иначе сбудется»: Силуанов призвал не думать о высокой ключевой ставке

Россиянам не следует создавать ожидания повышения ключевой ставки, так как это может привести к ее реальному увеличению. Такое заявление сделал глава Минфина РФ Антон Силуанов.
«Почему все ждут повышения ставки? Не надо создавать каких-то дополнительных ожиданий таких. Знаете, когда думаешь много об этом, это сбывается», — передает слова Силуанова РБК.
Он подчеркнул важность сосредоточения на борьбе с инфляцией, которая больше всего затрагивает людей с небольшими доходами и компании с высокими расходами. По его словам, экспортные показатели зависят больше от курса валюты, чем от ставки, и подчеркнул наличие национального проекта, поддерживающего экспорт в сложных кредитных условиях.
Центральный банк РФ планирует начать снижение ключевой процентной ставки в следующем году, при условии отсутствия дополнительных экономических шоков, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она отметила, что в экономике России происходят значительные изменения, в частности, инвестиции выросли более чем на 25% за последние три года.
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