Биткоин предрекли небывалый рост: главные новости России и мира в подкасте URA.RU

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Биткоин может вырасти до 130-140 тысяч долларов
Биткоин может вырасти до 130-140 тысяч долларов Фото:

В 2025 году прогнозируется рост биткоина до 130-140 тысяч долларов. Об этом в рамках проекта «По фактам» от URA.RU заявил аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков.

«На мой взгляд, возможности дальнейшего роста криптовалют в целом, то есть капитализации всего рынка и роста биткоина в частности в следующем году сохраняются. Я полагаю, что в следующем году отметки достижимая цели для биткоина — это отметка 130-140 тысяч долларов», — рассказал Першиков. Он добавил, что общая капитализация рынка криптовалют достигла отметки в 3,4 триллиона долларов. Прогнозируется, что благодаря ряду положительных факторов, этот показатель может увеличиться до 4-5 триллионов долларов к 2025 году.

При этом эксперт отметил, что рынок криптовалют остается очень высокорисковым финансовым активом. Это значит, что за любым крупным ростом котировок может последовать еще большее падение. Подробнее о факторах, повлиявших на рост биткоина смотрите в новом выпуске шоу «По фактам» в VK Видео.

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В 2025 году прогнозируется рост биткоина до 130-140 тысяч долларов. Об этом в рамках проекта «По фактам» от URA.RU заявил аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков. «На мой взгляд, возможности дальнейшего роста криптовалют в целом, то есть капитализации всего рынка и роста биткоина в частности в следующем году сохраняются. Я полагаю, что в следующем году отметки достижимая цели для биткоина — это отметка 130-140 тысяч долларов», — рассказал Першиков. Он добавил, что общая капитализация рынка криптовалют достигла отметки в 3,4 триллиона долларов. Прогнозируется, что благодаря ряду положительных факторов, этот показатель может увеличиться до 4-5 триллионов долларов к 2025 году. При этом эксперт отметил, что рынок криптовалют остается очень высокорисковым финансовым активом. Это значит, что за любым крупным ростом котировок может последовать еще большее падение. Подробнее о факторах, повлиявших на рост биткоина смотрите в новом выпуске шоу «По фактам» в VK Видео.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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