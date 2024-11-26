Биткоин предрекли небывалый рост: главные новости России и мира в подкасте URA.RU

В 2025 году прогнозируется рост биткоина до 130-140 тысяч долларов. Об этом в рамках проекта «По фактам» от URA.RU заявил аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков.
«На мой взгляд, возможности дальнейшего роста криптовалют в целом, то есть капитализации всего рынка и роста биткоина в частности в следующем году сохраняются. Я полагаю, что в следующем году отметки достижимая цели для биткоина — это отметка 130-140 тысяч долларов», — рассказал Першиков. Он добавил, что общая капитализация рынка криптовалют достигла отметки в 3,4 триллиона долларов. Прогнозируется, что благодаря ряду положительных факторов, этот показатель может увеличиться до 4-5 триллионов долларов к 2025 году.
При этом эксперт отметил, что рынок криптовалют остается очень высокорисковым финансовым активом. Это значит, что за любым крупным ростом котировок может последовать еще большее падение. Подробнее о факторах, повлиявших на рост биткоина смотрите в новом выпуске шоу «По фактам» в VK Видео.
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