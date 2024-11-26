В Британии скончался самый старый житель планеты

Mirror: в Британии скончался старейший житель планеты Джон Тиннисвуд
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Джон Альфред Тиннисвуд скончался в возрасте 112 лет
Джон Альфред Тиннисвуд скончался в возрасте 112 лет Фото:

Самый старый на планете мужчина, 112-летний Джон Альфред Тиннисвуд из Великобритании, скончался в понедельник. Об этом сообщила газета Mirror, ссылаясь на семью ушедшего.

«Рекордсмен мира [по долголетию] Джон Альфред Тиннисвуд, родившийся всего через несколько месяцев после затопления „Титаника“, скончался в понедельник в возрасте 112 лет в доме престарелых в Саутпорте, Мерсисайд», — пишут журналисты издания Mirror. До своей смерти Тиннисвуд был признан самым старым мужчиной среди ныне живущих по версии «Книги рекордов Гиннеса».

Джон Альфред Тиннисвуд умер в доме престарелых в английском городе Саутпорт. Он оставил после себя дочь, четверо внуков и трое правнуков. Тиннисвуд прожил насыщенную жизнь: он был ветераном Второй мировой войны и пережил многих значимых исторических личностей, включая королеву Елизавету II.

Ранее в августе этого года в Испании скончалась Мария Браньяс Морера — старейшая жительница Земли. На момент смерти ей было 117 лет. 

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Самый старый на планете мужчина, 112-летний Джон Альфред Тиннисвуд из Великобритании, скончался в понедельник. Об этом сообщила газета Mirror, ссылаясь на семью ушедшего. «Рекордсмен мира [по долголетию] Джон Альфред Тиннисвуд, родившийся всего через несколько месяцев после затопления „Титаника“, скончался в понедельник в возрасте 112 лет в доме престарелых в Саутпорте, Мерсисайд», — пишут журналисты издания Mirror. До своей смерти Тиннисвуд был признан самым старым мужчиной среди ныне живущих по версии «Книги рекордов Гиннеса». Джон Альфред Тиннисвуд умер в доме престарелых в английском городе Саутпорт. Он оставил после себя дочь, четверо внуков и трое правнуков. Тиннисвуд прожил насыщенную жизнь: он был ветераном Второй мировой войны и пережил многих значимых исторических личностей, включая королеву Елизавету II. Ранее в августе этого года в Испании скончалась Мария Браньяс Морера — старейшая жительница Земли. На момент смерти ей было 117 лет. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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