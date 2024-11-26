В Британии скончался самый старый житель планеты

Самый старый на планете мужчина, 112-летний Джон Альфред Тиннисвуд из Великобритании, скончался в понедельник. Об этом сообщила газета Mirror, ссылаясь на семью ушедшего.
«Рекордсмен мира [по долголетию] Джон Альфред Тиннисвуд, родившийся всего через несколько месяцев после затопления „Титаника“, скончался в понедельник в возрасте 112 лет в доме престарелых в Саутпорте, Мерсисайд», — пишут журналисты издания Mirror. До своей смерти Тиннисвуд был признан самым старым мужчиной среди ныне живущих по версии «Книги рекордов Гиннеса».
Джон Альфред Тиннисвуд умер в доме престарелых в английском городе Саутпорт. Он оставил после себя дочь, четверо внуков и трое правнуков. Тиннисвуд прожил насыщенную жизнь: он был ветераном Второй мировой войны и пережил многих значимых исторических личностей, включая королеву Елизавету II.
Ранее в августе этого года в Испании скончалась Мария Браньяс Морера — старейшая жительница Земли. На момент смерти ей было 117 лет.
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