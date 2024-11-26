Пьяная мать бросила двух младенцев в переноске, один из них был мертв

В Таганроге женщина в состоянии алкогольного опьянения оставила возле пивного магазина переноску с двумя младенцами-близнецами. Один из них был мертв, второй находился в критическом положении.
«Утром 24 ноября в Таганроге мать полугодовалых близнецов принесла детей к пивному магазину на улице Лизы Чайкиной и оставила их у входа. <...> Позже к детям пришел отец. Он понял, что один из сыновей умер», — передает telegram-канал Baza.
Возраст пострадавших мальчиков составляет всего шесть месяцев. Врачи констатировали, что причиной смерти одного ребенка стали закрытые черепно-мозговые и нейроспинальные повреждения. Второй мальчик в настоящий момент находится в отделении реанимации в критическом состоянии, у него также диагностированы травмы головы.
По предварительным данным, причиной травм детей стала жестокость со стороны матери. С октября текущего года она находится на учете в органах по делам несовершеннолетних как родитель, который не выполняет свои обязанности. В день происшествия ее задержали сотрудники полиции в состоянии алкогольного опьянения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.