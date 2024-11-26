Пьяная мать бросила двух младенцев в переноске, один из них был мертв

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Причиной смерти одного из детей стали травмы головы
Причиной смерти одного из детей стали травмы головы Фото:

В Таганроге женщина в состоянии алкогольного опьянения оставила возле пивного магазина переноску с двумя младенцами-близнецами. Один из них был мертв, второй находился в критическом положении.

«Утром 24 ноября в Таганроге мать полугодовалых близнецов принесла детей к пивному магазину на улице Лизы Чайкиной и оставила их у входа. <...> Позже к детям пришел отец. Он понял, что один из сыновей умер», — передает telegram-канал Baza.

Возраст пострадавших мальчиков составляет всего шесть месяцев. Врачи констатировали, что причиной смерти одного ребенка стали закрытые черепно-мозговые и нейроспинальные повреждения. Второй мальчик в настоящий момент находится в отделении реанимации в критическом состоянии, у него также диагностированы травмы головы.

По предварительным данным, причиной травм детей стала жестокость со стороны матери. С октября текущего года она находится на учете в органах по делам несовершеннолетних как родитель, который не выполняет свои обязанности. В день происшествия ее задержали сотрудники полиции в состоянии алкогольного опьянения.

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В Таганроге женщина в состоянии алкогольного опьянения оставила возле пивного магазина переноску с двумя младенцами-близнецами. Один из них был мертв, второй находился в критическом положении. «Утром 24 ноября в Таганроге мать полугодовалых близнецов принесла детей к пивному магазину на улице Лизы Чайкиной и оставила их у входа. <...> Позже к детям пришел отец. Он понял, что один из сыновей умер», — передает telegram-канал Baza. Возраст пострадавших мальчиков составляет всего шесть месяцев. Врачи констатировали, что причиной смерти одного ребенка стали закрытые черепно-мозговые и нейроспинальные повреждения. Второй мальчик в настоящий момент находится в отделении реанимации в критическом состоянии, у него также диагностированы травмы головы. По предварительным данным, причиной травм детей стала жестокость со стороны матери. С октября текущего года она находится на учете в органах по делам несовершеннолетних как родитель, который не выполняет свои обязанности. В день происшествия ее задержали сотрудники полиции в состоянии алкогольного опьянения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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