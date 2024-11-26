Для части россиян страховая пенсия станет доступнее

В Госдуму группой депутатов партии ЛДПР будет внесен законопроект, предлагающий снизить величину индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) с 30 до 20 баллов. Это даст большему количеству граждан России возможность получить страховую пенсию по старости, говорится в пояснительной записке к законопроекту.
«Законопроектом предлагается величину индивидуального пенсионного коэффициента с 30 снизить до 20 с учетом ежегодного увеличения минимального размера оплаты труда», — говорится в пояснительной записке. На данный момент страховую по старости можно получить, если величина ИПК составляет от 30 баллов. При этом за год можно получить максимум 10 баллов.
К моменту выхода на пенсию многим работающим гражданам России не удается достичь требуемого порога в 30 пенсионных баллов. Работники, чей заработок соответствует минимальной зарплате в размере порядка 19 242 рублей, могут рассчитывать лишь на чуть более одного балла ИПК в год. Это означает, что полагаться на страховую пенсию без затруднений смогут только лица с высокими доходами. В то же время тем, кто получает минимальную зарплату, потребуется не менее 30 лет трудового стажа, чтобы накопить необходимые 30 баллов. Россияне могут дополнительно приобрести необходимое количество пенсионных баллов. Однако для этого в 2024 году необходимо заплатить минимум 50 798,88 рубля, что эквивалентно 1,038 пенсионного балла.
Авторы законопроекта также обращают внимание на участившиеся случаи отказа в назначении страховой пенсии по старости отделениями Фонда пенсионного и социального страхования РФ. Отказы обусловлены недостаточным количеством пенсионных баллов. Суды, рассматривая апелляции по таким решениям, обычно признают отказы законными. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что те граждане, кто долгие годы вносил вклад в российскую экономику, должны иметь гарантированное право на получение страховой пенсии.
Ранее сообщалось, что средний размер страховой пенсии к 2025 году вырастет на 7,5%, то есть до 24 100 рублей. Одной из причин роста является возобновление индексации пенсий работающих граждан, она была приостановлена в 2016 году, передает VSE42.RU.
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