Politico: Трамп составил список, кому он должен отомстить

В случае своей победы на выборах республиканец Дональд Трамп пообещал отомстить своим бывшим коллегам. По его словам, у него есть соответствующий список, куда входит действующий президент США Джо Байден.
«У политика [Дональда Трампа] есть длинный список с именами людей, которым он планирует отомстить после переизбрания», — сообщает Politico. Среди лиц, включенных в список, находятся кандидат от демократов Камала Харрис, а также такие бывшие крупные политические фигуры, как экс-глава США Барак Обама и бывший государственный секретарь Хиллари Клинтон.
В США 60-е президентские выборы прошли 5 ноября. По данным американским СМИ, победу на них одержал Трамп, набрав 277 голосов от избирателей. Его оппонент Камала Харрис набрала только 266 голосов.
Ранее в своих предвыборных обещания Трамп сообщил о привлечении к ответственности Байдена, в случае своего возвращения в Белый дом. Он заявил о назначении специального прокурора для преследования «коррумпированного президента».
Также стало известно, что нейросети определили победителя в президентской гонке США. И это Камала Харрис. За какие заслуги ИИ присудил ей победу, рассказали в новом выпуске информационного дайджеста «По фактам» от URA.RU.
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