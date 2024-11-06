Politico: Трамп составил список, кому он должен отомстить

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп заявил, что будет мстить Байдену
Трамп заявил, что будет мстить Байдену Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

В случае своей победы на выборах республиканец Дональд Трамп пообещал отомстить своим бывшим коллегам. По его словам, у него есть соответствующий список, куда входит действующий президент США Джо Байден.

«У политика [Дональда Трампа] есть длинный список с именами людей, которым он планирует отомстить после переизбрания», — сообщает Politico. Среди лиц, включенных в список, находятся кандидат от демократов Камала Харрис, а также такие бывшие крупные политические фигуры, как экс-глава США Барак Обама и бывший государственный секретарь Хиллари Клинтон.

В США 60-е президентские выборы прошли 5 ноября. По данным американским СМИ, победу на них одержал Трамп, набрав 277 голосов от избирателей. Его оппонент Камала Харрис набрала только 266 голосов.

Ранее в своих предвыборных обещания Трамп сообщил о привлечении к ответственности Байдена, в случае своего возвращения в Белый дом. Он заявил о назначении специального прокурора для преследования «коррумпированного президента».

Также стало известно, что нейросети определили победителя в президентской гонке США. И это Камала Харрис. За какие заслуги ИИ присудил ей победу, рассказали в новом выпуске информационного дайджеста «По фактам» от URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В случае своей победы на выборах республиканец Дональд Трамп пообещал отомстить своим бывшим коллегам. По его словам, у него есть соответствующий список, куда входит действующий президент США Джо Байден. «У политика [Дональда Трампа] есть длинный список с именами людей, которым он планирует отомстить после переизбрания», — сообщает Politico. Среди лиц, включенных в список, находятся кандидат от демократов Камала Харрис, а также такие бывшие крупные политические фигуры, как экс-глава США Барак Обама и бывший государственный секретарь Хиллари Клинтон. В США 60-е президентские выборы прошли 5 ноября. По данным американским СМИ, победу на них одержал Трамп, набрав 277 голосов от избирателей. Его оппонент Камала Харрис набрала только 266 голосов. Ранее в своих предвыборных обещания Трамп сообщил о привлечении к ответственности Байдена, в случае своего возвращения в Белый дом. Он заявил о назначении специального прокурора для преследования «коррумпированного президента». Также стало известно, что нейросети определили победителя в президентской гонке США. И это Камала Харрис. За какие заслуги ИИ присудил ей победу, рассказали в новом выпуске информационного дайджеста «По фактам» от URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...