Украинцев призвали собирать деньги на ядерное оружие после провала Зеленского

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Украинцы отреагировали на провал Зеленского в США
Украинцы отреагировали на провал Зеленского в США Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

После перепалки президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме украинцы начали сбор средств на ядерное оружие. Об этом рассказал украинский банкир Олег Гороховский. 

«Много просьб начать сбор на ядерку», — написал Гороховский в своем telegram-канале. По данным украинского издания УНИАН, за первые 30 минут удалось собрать два миллиона гривен.

Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского завершилась конфликтом на глазах общественности. Трамп раскритиковал украинского лидера за внешний вид и его позицию по конфликту, назвав его «глупым». В ответ Зеленский настаивал на продолжении борьбы с Россий, что вызвало недовольство американского президента. Он потребовал от Зеленского покинуть встречу и заявил, что будет общаться с ним только при условии готовности к мирным переговорам.

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После перепалки президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме украинцы начали сбор средств на ядерное оружие. Об этом рассказал украинский банкир Олег Гороховский.  «Много просьб начать сбор на ядерку», — написал Гороховский в своем telegram-канале. По данным украинского издания УНИАН, за первые 30 минут удалось собрать два миллиона гривен. Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского завершилась конфликтом на глазах общественности. Трамп раскритиковал украинского лидера за внешний вид и его позицию по конфликту, назвав его «глупым». В ответ Зеленский настаивал на продолжении борьбы с Россий, что вызвало недовольство американского президента. Он потребовал от Зеленского покинуть встречу и заявил, что будет общаться с ним только при условии готовности к мирным переговорам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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