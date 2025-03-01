Украинцев призвали собирать деньги на ядерное оружие после провала Зеленского

После перепалки президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме украинцы начали сбор средств на ядерное оружие. Об этом рассказал украинский банкир Олег Гороховский.
«Много просьб начать сбор на ядерку», — написал Гороховский в своем telegram-канале. По данным украинского издания УНИАН, за первые 30 минут удалось собрать два миллиона гривен.
Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского завершилась конфликтом на глазах общественности. Трамп раскритиковал украинского лидера за внешний вид и его позицию по конфликту, назвав его «глупым». В ответ Зеленский настаивал на продолжении борьбы с Россий, что вызвало недовольство американского президента. Он потребовал от Зеленского покинуть встречу и заявил, что будет общаться с ним только при условии готовности к мирным переговорам.
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