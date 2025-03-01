В РФ хотят штрафовать за рекламу в незарегистрированных telegram-каналах

Горелкин предложил штрафовать за рекламу в telegram-каналах, которых нет в РКН
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Появится штраф за репост незарегистрированных telegram-каналов, заявил Горелкин
Появится штраф за репост незарегистрированных telegram-каналов, заявил Горелкин Фото:

В России планируется введение штрафов за рекламу в незарегистрированных telegram-каналах с аудиторией свыше десяти тысяч человек. Об этом рассказал замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

«Со временем появится ответственность и для рекламодателей, которые на незарегистрированном telegram-канале, где больше десяти тысяч подписчиков, размещают рекламу», — передает слова Горелкина ТАСС. Он добавил, что штрафы также будут применяться и за репосты таких каналов.

Это мера направлена на борьбу с анонимным сектором и уменьшение их доходов. С 1 ноября 2024 года вступили в силу нормы закона, требующие от владельцев каналов с более чем десятью тысячами подписчиков предоставлять свои данные в Роскомнадзор.

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В России планируется введение штрафов за рекламу в незарегистрированных telegram-каналах с аудиторией свыше десяти тысяч человек. Об этом рассказал замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. «Со временем появится ответственность и для рекламодателей, которые на незарегистрированном telegram-канале, где больше десяти тысяч подписчиков, размещают рекламу», — передает слова Горелкина ТАСС. Он добавил, что штрафы также будут применяться и за репосты таких каналов. Это мера направлена на борьбу с анонимным сектором и уменьшение их доходов. С 1 ноября 2024 года вступили в силу нормы закона, требующие от владельцев каналов с более чем десятью тысячами подписчиков предоставлять свои данные в Роскомнадзор.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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