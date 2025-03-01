Лыжнице сделали предложение после финиша скиатлона на чемпионате России

На чемпионате России по лыжным гонкам в Казани, после финиша скиатлона, Вячеслав Веденин, сын легендарного лыжника, сделал предложение Елизавете Еремеевойевой. Спортсменка ответила положительно.
«Сразу после завершения гонки на финише к Еремеевой подошел ее возлюбленный, Вячеслав Веденин — младший и сделал ей предложение руки и сердца», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что Веденин встал на колено, подарив спортсменке кольцо и букет роз.
Лыжники познакомились на соревнованиях и уже год встречаются. Веденин также раскрыл, что свадьба запланирована на 5 мая 2025 года на Камчатке, откуда родом его невеста.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.