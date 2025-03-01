Лыжнице сделали предложение после финиша скиатлона на чемпионате России

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Лыжники Еремеева и Веденин встречаются уже год
Лыжники Еремеева и Веденин встречаются уже год Фото:

На чемпионате России по лыжным гонкам в Казани, после финиша скиатлона, Вячеслав Веденин, сын легендарного лыжника, сделал предложение Елизавете Еремеевойевой. Спортсменка ответила положительно.

«Сразу после завершения гонки на финише к Еремеевой подошел ее возлюбленный, Вячеслав Веденин — младший и сделал ей предложение руки и сердца», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что Веденин встал на колено, подарив спортсменке кольцо и букет роз.

Лыжники познакомились на соревнованиях и уже год встречаются. Веденин также раскрыл, что свадьба запланирована на 5 мая 2025 года на Камчатке, откуда родом его невеста.

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На чемпионате России по лыжным гонкам в Казани, после финиша скиатлона, Вячеслав Веденин, сын легендарного лыжника, сделал предложение Елизавете Еремеевойевой. Спортсменка ответила положительно. «Сразу после завершения гонки на финише к Еремеевой подошел ее возлюбленный, Вячеслав Веденин — младший и сделал ей предложение руки и сердца», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что Веденин встал на колено, подарив спортсменке кольцо и букет роз. Лыжники познакомились на соревнованиях и уже год встречаются. Веденин также раскрыл, что свадьба запланирована на 5 мая 2025 года на Камчатке, откуда родом его невеста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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