Иллюзий по поводу мирного переговорного процесса между Россией и США строить не следует, так как Запад остается историческим конкурентом, а не союзником. Об этом URA.RU заявил военно-политический эксперт Ян Гагин.
«Прежде всего переговорный процесс ведется Соединенными Штатами как с основным игроком во всей этой истории, так вот, я хотел бы напомнить всем, что коллективный Запад никогда не был для нас большим союзником и другом. <...> Поэтому особых иллюзий строить по поводу мирного переговорного процесса, я думаю, не стоит» — отметил Гагин. Он подчеркнул, что Запад традиционно выступает скорее конкурентом, чем союзником, и каждые сто лет предпринимает попытки «отнять у нас что-то, не учитывая свои предыдущие неудачи».
Эксперт выразил уверенность в том, что каждая сторона будет стремиться к достижению своих собственных целей. Он добавил, что не стоит рассчитывать на особый быстрый прогресс в мирном переговорном процессе, так как каждый лидер будет действовать в интересах своей страны, включая президента России Владимира Путина.
Гагин подчеркнул, что РФ должна оставаться настороже, учитывая исторический опыт и геополитическую реальность. По его мнению, переговоры с США, даже при их активизации, не изменят фундаментального соперничества между сторонами. «Надо помнить о том, что регулярно раз в 100 лет, иногда чаще, тот самый коллективный Запад собирается в кучу для того, чтобы снова пытаться у нас что-то отобрать», — считает эксперт.
Первый этап переговоров между Российской Федерацией и Соединенными Штатами состоялся в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. 18 февраля делегации обеих стран обсудили ситуацию на Украине и состояние двусторонних отношений. Длительность беседы составила 4,5 часа, и стороны охарактеризовали диалог как успешный.
27 февраля в Стамбуле прошел второй этап российско-американских переговоров. На встрече, представители Министерства иностранных дел России и Государственного департамента США рассмотрели вопросы нормализации работы дипломатических миссий, проблемы, связанные с дипломатической собственностью, а также возможные шаги по улучшению двусторонних отношений. Переговоры были признаны содержательными, и было решено продолжить диалог.
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