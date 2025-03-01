В правилах приема в вузы произошли существенные изменения

В России с 1 марта вступают в силу новые правила приема в вузы. Эти изменения будут действовать до 1 сентября 2029 года, они направлены на улучшение системы высшего образования. Об этом стало известно из документов Минобрнауки РФ.
«Обновления, предусмотренные при поступлении в высшие учебные заведения, будут действовать с 1 марта 2025 года до 1 сентября 2029 года», — передает содержание документов РИА Новости. Отмечается, что основные обновления включают единые сроки приема на программы высшего образования на бюджет, которые начинаются с 20 июня и заканчиваются до 1 сентября.
Также впервые можно будет подать документы на магистратуру через «Госуслуги». Абитуриенты теперь вправе выбирать до пяти специальностей для поступления, а за дополнительное образование предусмотрены баллы. Зачисление на бюджетное место будет осуществляться по заявлению о согласии, поданному в один вуз.
Сохранена обязательная сдача экзамена по русскому языку для иностранцев. Важные изменения касаются и выбора профильных предметов для вступительных экзаменов, которые теперь могут определять как университеты, так и сами абитуриенты.
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