В правилах приема в вузы произошли существенные изменения

С 1 марта вступают в силу новые правила приема в российские вузы
© Служба новостей «URA.RU»
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Абитуриенты теперь могут выбирать до пяти специальностей для поступления
Абитуриенты теперь могут выбирать до пяти специальностей для поступления Фото:

В России с 1 марта вступают в силу новые правила приема в вузы. Эти изменения будут действовать до 1 сентября 2029 года, они направлены на улучшение системы высшего образования. Об этом стало известно из документов Минобрнауки РФ.

«Обновления, предусмотренные при поступлении в высшие учебные заведения, будут действовать с 1 марта 2025 года до 1 сентября 2029 года», — передает содержание документов РИА Новости. Отмечается, что основные обновления включают единые сроки приема на программы высшего образования на бюджет, которые начинаются с 20 июня и заканчиваются до 1 сентября.

Также впервые можно будет подать документы на магистратуру через «Госуслуги». Абитуриенты теперь вправе выбирать до пяти специальностей для поступления, а за дополнительное образование предусмотрены баллы. Зачисление на бюджетное место будет осуществляться по заявлению о согласии, поданному в один вуз.

Сохранена обязательная сдача экзамена по русскому языку для иностранцев. Важные изменения касаются и выбора профильных предметов для вступительных экзаменов, которые теперь могут определять как университеты, так и сами абитуриенты.

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В России с 1 марта вступают в силу новые правила приема в вузы. Эти изменения будут действовать до 1 сентября 2029 года, они направлены на улучшение системы высшего образования. Об этом стало известно из документов Минобрнауки РФ. «Обновления, предусмотренные при поступлении в высшие учебные заведения, будут действовать с 1 марта 2025 года до 1 сентября 2029 года», — передает содержание документов РИА Новости. Отмечается, что основные обновления включают единые сроки приема на программы высшего образования на бюджет, которые начинаются с 20 июня и заканчиваются до 1 сентября. Также впервые можно будет подать документы на магистратуру через «Госуслуги». Абитуриенты теперь вправе выбирать до пяти специальностей для поступления, а за дополнительное образование предусмотрены баллы. Зачисление на бюджетное место будет осуществляться по заявлению о согласии, поданному в один вуз. Сохранена обязательная сдача экзамена по русскому языку для иностранцев. Важные изменения касаются и выбора профильных предметов для вступительных экзаменов, которые теперь могут определять как университеты, так и сами абитуриенты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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