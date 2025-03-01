Sky News: Трамп отдал приготовленную для Зеленского еду сотрудникам Белого дома

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Вместо Трампа и Зеленского обедать пригласили сотрудников Белого дома
Вместо Трампа и Зеленского обедать пригласили сотрудников Белого дома Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа должна была сопровождаться обедом. После скандала и срыва переговоров, все приготовленное досталось сотрудникам Белого дома.

«Трамп пригласил членов команды из Западного крыла Белого дома на обед. Ранее он предназначался для Владимира Зеленского», — передают журналисты Sky News.

Провальная встреча двух президентов состоялась накануне. Зеленский вступил в спор с Трампом, который быстро перерос в скандал. В итоге украинского лидера попросили покинуть Белый дом, а власти США заявили о намерении прекратить военную помощь Киеву.

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Встреча президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа должна была сопровождаться обедом. После скандала и срыва переговоров, все приготовленное досталось сотрудникам Белого дома. «Трамп пригласил членов команды из Западного крыла Белого дома на обед. Ранее он предназначался для Владимира Зеленского», — передают журналисты Sky News. Провальная встреча двух президентов состоялась накануне. Зеленский вступил в спор с Трампом, который быстро перерос в скандал. В итоге украинского лидера попросили покинуть Белый дом, а власти США заявили о намерении прекратить военную помощь Киеву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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