Sky News: Трамп отдал приготовленную для Зеленского еду сотрудникам Белого дома

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа должна была сопровождаться обедом. После скандала и срыва переговоров, все приготовленное досталось сотрудникам Белого дома.
«Трамп пригласил членов команды из Западного крыла Белого дома на обед. Ранее он предназначался для Владимира Зеленского», — передают журналисты Sky News.
Провальная встреча двух президентов состоялась накануне. Зеленский вступил в спор с Трампом, который быстро перерос в скандал. В итоге украинского лидера попросили покинуть Белый дом, а власти США заявили о намерении прекратить военную помощь Киеву.
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