По мнению президента США Дональда Трампа, в период расследования якобы его связей с Россией в предыдущий президентский срок на российского лидера Владимира Путина также было оказано сильное давление. Глава Вашингтона предположил, что таким образом политики вместе преодолели тяжкие времена в своей карьере.
«Позвольте мне сказать вам: Путин прошел со мной через чертовски тяжелые времена. Он прошел через мнимую охоту на ведьм, когда его использовали в деле против меня», — заявил Трамп в беседе с журналистами. Трансляцию вел Forbes на Youtube.
Заявление журналистам Трамп сделал после своей встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Политики планировали подписать соглашение по редкоземельным металлам, но сделка сорвалась из-за скандала. После словесной перепалки Зеленский спешно покинул Белый дом, а глава Пентагона Пит Хегсет приказал киберкомандованию США остановить всю деятельность против России.
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