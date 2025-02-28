28 февраля 2025

Трамп заявил, что преодолел с Путиным чертовски тяжелые времена

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Трамп вспомнил о расследованиях его якобы связи с Россией в прошлые года
Трамп вспомнил о расследованиях его якобы связи с Россией в прошлые года Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

По мнению президента США Дональда Трампа, в период расследования якобы его связей с Россией в предыдущий президентский срок на российского лидера Владимира Путина также было оказано сильное давление. Глава Вашингтона предположил, что таким образом политики вместе преодолели тяжкие времена в своей карьере.

«Позвольте мне сказать вам: Путин прошел со мной через чертовски тяжелые времена. Он прошел через мнимую охоту на ведьм, когда его использовали в деле против меня», — заявил Трамп в беседе с журналистами. Трансляцию вел Forbes на Youtube.

Заявление журналистам Трамп сделал после своей встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Политики планировали подписать соглашение по редкоземельным металлам, но сделка сорвалась из-за скандала. После словесной перепалки Зеленский спешно покинул Белый дом, а глава Пентагона Пит Хегсет приказал киберкомандованию США остановить всю деятельность против России.

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По мнению президента США Дональда Трампа, в период расследования якобы его связей с Россией в предыдущий президентский срок на российского лидера Владимира Путина также было оказано сильное давление. Глава Вашингтона предположил, что таким образом политики вместе преодолели тяжкие времена в своей карьере. «Позвольте мне сказать вам: Путин прошел со мной через чертовски тяжелые времена. Он прошел через мнимую охоту на ведьм, когда его использовали в деле против меня», — заявил Трамп в беседе с журналистами. Трансляцию вел Forbes на Youtube. Заявление журналистам Трамп сделал после своей встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Политики планировали подписать соглашение по редкоземельным металлам, но сделка сорвалась из-за скандала. После словесной перепалки Зеленский спешно покинул Белый дом, а глава Пентагона Пит Хегсет приказал киберкомандованию США остановить всю деятельность против России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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