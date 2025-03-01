Кандидаты на пост президента Абхазии Бадра Гунба и Адгур Ардзинба проголосовали во втором туре выборов в Абхазии, пишут СМИ. Голосование продлится до 20:00 по местному времени.
«Бадра Гунба и Адгур Ардзинба проголосовали во втором туре президентских выборов», — сообщает РИА Новости. В Абхазии 1 марта начался второй тур голосования, в котором участвуют Бадра Гунба и Адгур Ардзинба.
В первом туре Гунба набрал 46,38% голосов, а Ардзинба — 36,92%. Всего зарегистрировано 134,5 тысячи избирателей, и выборы будут действительными при явке не менее 25%. Кандидат должен получить больше голосов, чем соперник и графа «против всех». В случае отсутствия победителя будут проведены повторные выборы. Для голосования открыто 152 участка в стране и два за границей, за порядком следят более тысячи милиционеров.
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