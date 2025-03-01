Кандидаты в президенты Абхазии отдали свои голоса на выборах. Видео

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В Абхазии проходит второй тур президентских выборов
В Абхазии проходит второй тур президентских выборов Фото:
новость из сюжета
Выборы президента в Абхазии

Кандидаты на пост президента Абхазии Бадра Гунба и Адгур Ардзинба проголосовали во втором туре выборов в Абхазии, пишут СМИ. Голосование продлится до 20:00 по местному времени.

«Бадра Гунба и Адгур Ардзинба проголосовали во втором туре президентских выборов», — сообщает РИА Новости. В Абхазии 1 марта начался второй тур голосования, в котором участвуют Бадра Гунба и Адгур Ардзинба.

В первом туре Гунба набрал 46,38% голосов, а Ардзинба — 36,92%. Всего зарегистрировано 134,5 тысячи избирателей, и выборы будут действительными при явке не менее 25%. Кандидат должен получить больше голосов, чем соперник и графа «против всех». В случае отсутствия победителя будут проведены повторные выборы. Для голосования открыто 152 участка в стране и два за границей, за порядком следят более тысячи милиционеров.

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Кандидаты на пост президента Абхазии Бадра Гунба и Адгур Ардзинба проголосовали во втором туре выборов в Абхазии, пишут СМИ. Голосование продлится до 20:00 по местному времени. «Бадра Гунба и Адгур Ардзинба проголосовали во втором туре президентских выборов», — сообщает РИА Новости. В Абхазии 1 марта начался второй тур голосования, в котором участвуют Бадра Гунба и Адгур Ардзинба. В первом туре Гунба набрал 46,38% голосов, а Ардзинба — 36,92%. Всего зарегистрировано 134,5 тысячи избирателей, и выборы будут действительными при явке не менее 25%. Кандидат должен получить больше голосов, чем соперник и графа «против всех». В случае отсутствия победителя будут проведены повторные выборы. Для голосования открыто 152 участка в стране и два за границей, за порядком следят более тысячи милиционеров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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