МВФ достиг соглашения с Украиной по передаче 400 млн долларов

Международный валютный фонд (МВФ) достиг предварительного соглашения с Украиной о выплате нового транша на сумму 400 миллионов долларов в рамках седьмого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF), сообщает пресс-служба МВФ. Это решение было принято после недавних переговоров, проведенных миссией фонда в Киеве.
«МВФ и украинские власти достигли соглашения на сумму 15,5 миллиарда долларов США. При условии одобрения Исполнительным советом МВФ и в соответствии с потребностями платежного баланса, Украина, как ожидается, получит около 0,4 млрд долларов США, в результате чего общий объем выплат по программе составит 10,1 миллиарда долларов США», — говорится в заявлении на официальном сайте фонда.
Украина продолжает испытывать значительные финансовые трудности, столкнувшись с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год. В таких условиях страна активно рассчитывает на помощь международных партнеров для покрытия своих потребностей. Важность поддержки от МВФ и других международных организаций возрастает, учитывая текущую экономическую ситуацию и необходимость финансирования крупных бюджетных расходов.
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