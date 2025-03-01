Комиссию при правительстве хотят обязать проверять цены на жилье на адекватность

В России эксперты предложили создать при правительстве РФ комиссию для контроля цен на жилье и анализа причин их роста. Это решение было озвучено на круглом столе, посвященном ценообразованию в жилищном строительстве и рынке стройматериалов, который прошел во время «Сибирской строительной недели» в феврале.
«Создать при правительстве комиссию, которая будет отслеживать цены на жилье и причины их динамики», — передает решение экспертов «Российская газета». Там добавили, что комиссия сможет выявить факторы повышения цен и предложить меры по их снижению. В последние годы цены на квартиры значительно возросли, что связывают с повышенным спросом, аппетитами застройщиков и ростом себестоимости строительства, а не только с удорожанием стройматериалов.
Комиссия должна включать представителей различных министерств, Госдумы и научного сообщества для эффективного анализа и реагирования на изменения в экономике. Отзывы о предложении разнятся: некоторые считают, что без дополнительного вмешательства рынок сам себя регулирует, в то время как другие подчеркивают необходимость системного анализа затрат. Эксперты указывают, что важно учитывать региональные особенности, а также возможность снижения цен через развитие собственных производств и внедрение технологий.
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