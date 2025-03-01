Трамп: Путин хочет мира, а Зеленский - нет

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Лидеры России и США хотят мира
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Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

Украинский лидер Владимир Зеленский стремится продолжать военный конфликт, в то время как Соединенные Штаты и президент России Владимир Путин выступают за мир. Об этом заявил журналистам глава Белого дома Дональд Трамп.

«Мы не хотим затягивать конфликт на десятилетия. Наша цель — мир. Зеленский хочет лишь сражаться. Мы стремимся положить конец страданиям и смертям», — отметил Трамп в интервью журналистам в Белом доме, комментируя итоги своей встречи с украинским президентом. Американский лидер также подчеркнул, что, в отличие от Зеленского, Путин настроен на мирное разрешение ситуации.

В пятницу в Вашингтоне состоялась встреча американского лидера с Зеленским, которая закончилась скандалом. Трамп «вышвырнул» украинского лидера после того, как почувствовал неуважение с его стороны. В результате отменено подписание сделки по редкоземельным металлам между двумя странами.

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Украинский лидер Владимир Зеленский стремится продолжать военный конфликт, в то время как Соединенные Штаты и президент России Владимир Путин выступают за мир. Об этом заявил журналистам глава Белого дома Дональд Трамп. «Мы не хотим затягивать конфликт на десятилетия. Наша цель — мир. Зеленский хочет лишь сражаться. Мы стремимся положить конец страданиям и смертям», — отметил Трамп в интервью журналистам в Белом доме, комментируя итоги своей встречи с украинским президентом. Американский лидер также подчеркнул, что, в отличие от Зеленского, Путин настроен на мирное разрешение ситуации. В пятницу в Вашингтоне состоялась встреча американского лидера с Зеленским, которая закончилась скандалом. Трамп «вышвырнул» украинского лидера после того, как почувствовал неуважение с его стороны. В результате отменено подписание сделки по редкоземельным металлам между двумя странами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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