Трамп: Путин хочет мира, а Зеленский - нет

Украинский лидер Владимир Зеленский стремится продолжать военный конфликт, в то время как Соединенные Штаты и президент России Владимир Путин выступают за мир. Об этом заявил журналистам глава Белого дома Дональд Трамп.
«Мы не хотим затягивать конфликт на десятилетия. Наша цель — мир. Зеленский хочет лишь сражаться. Мы стремимся положить конец страданиям и смертям», — отметил Трамп в интервью журналистам в Белом доме, комментируя итоги своей встречи с украинским президентом. Американский лидер также подчеркнул, что, в отличие от Зеленского, Путин настроен на мирное разрешение ситуации.
В пятницу в Вашингтоне состоялась встреча американского лидера с Зеленским, которая закончилась скандалом. Трамп «вышвырнул» украинского лидера после того, как почувствовал неуважение с его стороны. В результате отменено подписание сделки по редкоземельным металлам между двумя странами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.