Экс-стратег Трампа объяснил скандальное поведение Зеленского в Белом доме

Экс-стратег Трампа Бэннон: Зеленский думал, что в его кармане все козыри
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Зеленский находился в воодушевлении перед встречей с Трампом, заявил Бэннон
Зеленский находился в воодушевлении перед встречей с Трампом, заявил Бэннон Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

Вызывающее поведение украинского лидера Владимира Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом объясняется тем, что он был уверенным в своих возможностях. Об этом рассказал экс-советник Трампа Стив Бэннон.

«Перед самой встречей с Трампом у Зеленского состоялась встреча с так называемыми республиканскими сенаторами. У них был завтрак. И он решил, что у него полные карманы козырей», — заявил Бэннон в интервью телеканалу Fox News. Он добавил, что президент США стремится к миру и процветанию.

Бэннон также подчеркивает, что Франция и Британия, несмотря на выступления о поддержке, на самом деле ждут от Вашингтона гарантий безопасности и финансовой помощи. В то же время США не готовы предоставлять ни одно, ни другое, а их интересы сосредоточены на внутренних вопросах, таких как южная граница с Мексикой, заключил экс-стратег.

Дональд Трамп 28 февраля встретился с Владимиром Зеленским в Белом доме для подписания важной сделки по редкоземельным металлам, но встреча сорвалась из-за конфликта. Американский предприниматель Илон Маск охарактеризовал поведение Зеленского как «хамское», а официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила «сдержанность» Трампа, передает «Национальная служба новостей».

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Вызывающее поведение украинского лидера Владимира Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом объясняется тем, что он был уверенным в своих возможностях. Об этом рассказал экс-советник Трампа Стив Бэннон. «Перед самой встречей с Трампом у Зеленского состоялась встреча с так называемыми республиканскими сенаторами. У них был завтрак. И он решил, что у него полные карманы козырей», — заявил Бэннон в интервью телеканалу Fox News. Он добавил, что президент США стремится к миру и процветанию. Бэннон также подчеркивает, что Франция и Британия, несмотря на выступления о поддержке, на самом деле ждут от Вашингтона гарантий безопасности и финансовой помощи. В то же время США не готовы предоставлять ни одно, ни другое, а их интересы сосредоточены на внутренних вопросах, таких как южная граница с Мексикой, заключил экс-стратег. Дональд Трамп 28 февраля встретился с Владимиром Зеленским в Белом доме для подписания важной сделки по редкоземельным металлам, но встреча сорвалась из-за конфликта. Американский предприниматель Илон Маск охарактеризовал поведение Зеленского как «хамское», а официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила «сдержанность» Трампа, передает «Национальная служба новостей».
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