CBS News: США не уверены, что смогут остановить бои на Украине после скандала

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Трампу не понравилось, что Зеленский проявил неуважение к США в священном Овальном кабинете
Трампу не понравилось, что Зеленский проявил неуважение к США в священном Овальном кабинете Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

В администрации президента США Дональда Трампа возникли сомнения относительно возможности достижения прекращения огня на Украине после скандальной встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме. Об этом заявили высокопоставленные американские источники.

«Теперь Белый дом не уверен, что сможет добиться от России и Украины прекращения военного конфликта, поскольку инцидент с Зеленским поставил под сомнение его способность двигаться к мирному соглашению», — высказали мнение высокопоставленные источники в окружении американского лидера. Их слова приводит телеканал CBS News в социальной сети Х.

Также подчеркивается, что произошедшее в Белом доме может повлиять на решение о дальнейшей помощи США Украине. По информации канала, украинские чиновники, после перепалки находясь в отчаянии, пытаются добиться от Белого дома возвращения к обсуждению, однако Трамп в данный момент не желает общаться с Зеленским.

Ранее URA.RU рассказывало, что встреча президентов США и Украины закончилась конфликтом, который произошел на глазах у всего мира. Американский лидер раскритиковал украинского президента за внешний вид и позицию по конфликту, назвав его «глупым президентом», а Зеленский настаивал на продолжении конфликта и требовал гарантий, что вызвало резкую реакцию американского лидера. 

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В администрации президента США Дональда Трампа возникли сомнения относительно возможности достижения прекращения огня на Украине после скандальной встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме. Об этом заявили высокопоставленные американские источники. «Теперь Белый дом не уверен, что сможет добиться от России и Украины прекращения военного конфликта, поскольку инцидент с Зеленским поставил под сомнение его способность двигаться к мирному соглашению», — высказали мнение высокопоставленные источники в окружении американского лидера. Их слова приводит телеканал CBS News в социальной сети Х. Также подчеркивается, что произошедшее в Белом доме может повлиять на решение о дальнейшей помощи США Украине. По информации канала, украинские чиновники, после перепалки находясь в отчаянии, пытаются добиться от Белого дома возвращения к обсуждению, однако Трамп в данный момент не желает общаться с Зеленским. Ранее URA.RU рассказывало, что встреча президентов США и Украины закончилась конфликтом, который произошел на глазах у всего мира. Американский лидер раскритиковал украинского президента за внешний вид и позицию по конфликту, назвав его «глупым президентом», а Зеленский настаивал на продолжении конфликта и требовал гарантий, что вызвало резкую реакцию американского лидера. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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