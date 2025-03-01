России посоветовали не спешить с возвращением западных брендов

Россия не должна спешить с возвращением западных брендов на свой рынок. Такое мнение выразила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
«Если бы я была российским чиновником, принимающим решения, я бы не стала вновь просто так открывать двери ушедшим компаниям», — передает слова Кнайсль ТАСС. Она добавила, что после ухода иностранных компаний Россия потеряла рабочие места и ресурсы, и прежде всего необходимо обсуждать компенсации от Евросоюза (ЕС).
Кнайсль подчеркнула, что адаптация к санкциям была успешной. Хоть и существуют некоторые пробелы в технологиях, важнее сосредоточиться на крупных промышленных секторах, нежели на моде, заключила экс-министр иностранных дел Австрии.
В Минпромторге РФ заявили, что вопрос возвращения западных брендов на российский рынок неактуален. Ведомство отметило, что уходящие компании будут заменены российскими производителями, а оставшиеся западные бренды продолжают работать. Там также подчеркнули, что ни один из западных брендов не был «изгнан» из России, и поддержка отечественных марок, включая законопроект «о российской полке», продолжится. Возобновление деятельности западных компаний в России возможно в секторах, где отсутствует импортозамещение, например, в медицине и высоких технологиях, передает «Ридус».
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