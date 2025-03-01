России посоветовали не спешить с возвращением западных брендов

Кнайсль: России не следует торопиться с открытием рынка для западных брендов
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После ухода иностранных компаний Россия потеряла рабочие места, заявила Кнайсль
После ухода иностранных компаний Россия потеряла рабочие места, заявила Кнайсль Фото:

Россия не должна спешить с возвращением западных брендов на свой рынок. Такое мнение выразила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

«Если бы я была российским чиновником, принимающим решения, я бы не стала вновь просто так открывать двери ушедшим компаниям», — передает слова Кнайсль ТАСС. Она добавила, что после ухода иностранных компаний Россия потеряла рабочие места и ресурсы, и прежде всего необходимо обсуждать компенсации от Евросоюза (ЕС).

Кнайсль подчеркнула, что адаптация к санкциям была успешной. Хоть и существуют некоторые пробелы в технологиях, важнее сосредоточиться на крупных промышленных секторах, нежели на моде, заключила экс-министр иностранных дел Австрии.

В Минпромторге РФ заявили, что вопрос возвращения западных брендов на российский рынок неактуален. Ведомство отметило, что уходящие компании будут заменены российскими производителями, а оставшиеся западные бренды продолжают работать. Там также подчеркнули, что ни один из западных брендов не был «изгнан» из России, и поддержка отечественных марок, включая законопроект «о российской полке», продолжится. Возобновление деятельности западных компаний в России возможно в секторах, где отсутствует импортозамещение, например, в медицине и высоких технологиях, передает «Ридус».

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Россия не должна спешить с возвращением западных брендов на свой рынок. Такое мнение выразила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. «Если бы я была российским чиновником, принимающим решения, я бы не стала вновь просто так открывать двери ушедшим компаниям», — передает слова Кнайсль ТАСС. Она добавила, что после ухода иностранных компаний Россия потеряла рабочие места и ресурсы, и прежде всего необходимо обсуждать компенсации от Евросоюза (ЕС). Кнайсль подчеркнула, что адаптация к санкциям была успешной. Хоть и существуют некоторые пробелы в технологиях, важнее сосредоточиться на крупных промышленных секторах, нежели на моде, заключила экс-министр иностранных дел Австрии. В Минпромторге РФ заявили, что вопрос возвращения западных брендов на российский рынок неактуален. Ведомство отметило, что уходящие компании будут заменены российскими производителями, а оставшиеся западные бренды продолжают работать. Там также подчеркнули, что ни один из западных брендов не был «изгнан» из России, и поддержка отечественных марок, включая законопроект «о российской полке», продолжится. Возобновление деятельности западных компаний в России возможно в секторах, где отсутствует импортозамещение, например, в медицине и высоких технологиях, передает «Ридус».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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