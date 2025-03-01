Финансист дала прогноз по стоимости доллара в марте

Финансист Проценко: из-за геополитики в марте доллар будет стоить 80-100 рублей
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Доллары США. Валюта. Курган, валюта, деньги, доллары
На курсе рубля в марте скажутся геополитические изменения Фото:

В марте 2025 года курс рубля к доллару будет колебаться в зависимости от геополитической обстановки и может варьироваться от 80 до 100 рублей. При этом возможны резкие скачки между этими значениями. Такой прогноз дала генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко.

«Мы ожидаем средний диапазон по доллару в марте 83-93 рубля. В первую очередь, рубль в марте будет зависеть от геополитики на фоне потепления дипломатических отношений между Россией и США», — процитировало Проценко агентство «Прайм».

По сведениям издания, влияние на рубль в марте также окажут и другие факторы, такие как изменения стоимости нефти и денежно-кредитная политика Центрального банка РФ. Падение цен на нефть до 70-75 долларов за баррель может оказать дополнительное давление на рубль, в то время как сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 21% может поддержать национальную валюту.

Как сообщало URA.RU ранее, Банк России объявил о повышении официального курса доллара США с 1 марта. По данным на сайте регулятора, новый курс американской валюты составит 88,26 рубля.

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В марте 2025 года курс рубля к доллару будет колебаться в зависимости от геополитической обстановки и может варьироваться от 80 до 100 рублей. При этом возможны резкие скачки между этими значениями. Такой прогноз дала генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко. «Мы ожидаем средний диапазон по доллару в марте 83-93 рубля. В первую очередь, рубль в марте будет зависеть от геополитики на фоне потепления дипломатических отношений между Россией и США», — процитировало Проценко агентство «Прайм». По сведениям издания, влияние на рубль в марте также окажут и другие факторы, такие как изменения стоимости нефти и денежно-кредитная политика Центрального банка РФ. Падение цен на нефть до 70-75 долларов за баррель может оказать дополнительное давление на рубль, в то время как сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 21% может поддержать национальную валюту. Как сообщало URA.RU ранее, Банк России объявил о повышении официального курса доллара США с 1 марта. По данным на сайте регулятора, новый курс американской валюты составит 88,26 рубля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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