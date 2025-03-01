Финансист дала прогноз по стоимости доллара в марте

Финансист Проценко: из-за геополитики в марте доллар будет стоить 80-100 рублей

01 марта 2025 в 05:48 Размер текста - 17 +

На курсе рубля в марте скажутся геополитические изменения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В марте 2025 года курс рубля к доллару будет колебаться в зависимости от геополитической обстановки и может варьироваться от 80 до 100 рублей. При этом возможны резкие скачки между этими значениями. Такой прогноз дала генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко. «Мы ожидаем средний диапазон по доллару в марте 83-93 рубля. В первую очередь, рубль в марте будет зависеть от геополитики на фоне потепления дипломатических отношений между Россией и США», — процитировало Проценко агентство «Прайм». По сведениям издания, влияние на рубль в марте также окажут и другие факторы, такие как изменения стоимости нефти и денежно-кредитная политика Центрального банка РФ. Падение цен на нефть до 70-75 долларов за баррель может оказать дополнительное давление на рубль, в то время как сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 21% может поддержать национальную валюту. Как сообщало URA.RU ранее, Банк России объявил о повышении официального курса доллара США с 1 марта. По данным на сайте регулятора, новый курс американской валюты составит 88,26 рубля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В марте 2025 года курс рубля к доллару будет колебаться в зависимости от геополитической обстановки и может варьироваться от 80 до 100 рублей. При этом возможны резкие скачки между этими значениями. Такой прогноз дала генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко. «Мы ожидаем средний диапазон по доллару в марте 83-93 рубля. В первую очередь, рубль в марте будет зависеть от геополитики на фоне потепления дипломатических отношений между Россией и США», — процитировало Проценко агентство «Прайм». По сведениям издания, влияние на рубль в марте также окажут и другие факторы, такие как изменения стоимости нефти и денежно-кредитная политика Центрального банка РФ. Падение цен на нефть до 70-75 долларов за баррель может оказать дополнительное давление на рубль, в то время как сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 21% может поддержать национальную валюту. Как сообщало URA.RU ранее, Банк России объявил о повышении официального курса доллара США с 1 марта. По данным на сайте регулятора, новый курс американской валюты составит 88,26 рубля.