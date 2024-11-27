Кириенко: в 6 раз выросло число заявок на главную просветительскую премию России

С 2021 по 2024 годы число заявок на участие в главной просветительской премии России «Знание. Премия» выросло в шесть раз — с трех тысяч до 19 500. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на заседании почетного жюри просветительской награды.
Сегодня на нем государственные и общественные деятели рассмотрели проекты 110 номинантов из трех зарубежных и 30 российских регионов. В феврале 2025 года на церемонии станет известен 31 лауреат премии.
«У нас беспрецедентное количество участников. Количество заявок выросло в шесть раз — 19 500. В два раза выросло количество стран — 56», — заявил Кириенко. Документ с его заявлением есть в распоряжении URA.RU.
Также Кириенко отметил, что среди участников представлены почти все континенты, кроме Антарктиды и Австралии. Он предложил в 2025 году провести региональные финалы премии, помимо общероссийского. Подобное позволит реализовать больше возможностей для выполнения инициатив просветителей из российских регионов.
После заседания почетного жюри свои голоса могут отдать жители России. Оно пройдет с 28 ноября по 15 января в приложении «Просветительская Премия „Знание“» для «Вконтакте».
«Знание.Премия» является ведущей образовательной наградой России, введенной Российским обществом «Знание» в 2021 году. Награда вручается за выдающиеся достижения в области просвещения, включая работу педагогов, лекторов, авторов, блогеров и других специалистов, занимающихся популяризацией науки. А также за вклад в развитие образовательных проектов и инициатив в различных секторах.
В 2024 году, на четвертой по счету премии, кандидатами на получение этой престижной награды стали 62 просветителя, 43 образовательных проекта и шесть организаций. Отбор претендентов для включения в шорт-лист осуществлялся экспертным советом награды, состоящим из 163 специалистов из различных областей.
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