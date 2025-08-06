Бывший глава Ульчского района Хабаровского края Иващук погиб на СВО

Бывший глава Ульчского района Хабаровского края Федор Иващук погиб при выполнении боевого задания в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин.
«Наш земляк Федор Иващук, бывший глава Ульчского района, погиб при выполнении боевого задания. В марте этого года он принял решение сложить полномочия и пойти добровольцем на специальную военную операцию. Федор Васильевич служил в отряде БАРС-8 „Хабаровск“. В мае ему исполнился 51 год», — написал губернатор в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что каждая такая потеря — глубокая боль, особенно когда речь идет о человеке, с которым лично работал и был знаком.
Демешин выразил глубокие соболезнования родственникам и близким погибшего. Федор Иващук скончался в возрасте 51 года.
Ранее в ходе специальной военной операции также погибли жители других регионов, в том числе трое добровольцев из Тюменской области — Ильдар Аяганов, Андрей Балобаев и Виктор Парфенюк. Они заключили контракты с Министерством обороны РФ и были отмечены государственными наградами за проявленный героизм.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.