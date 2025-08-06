Бывший глава Ульчского района Хабаровского края Иващук погиб на СВО

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Иващук погиб при выполнении боевого задания
Иващук погиб при выполнении боевого задания Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бывший глава Ульчского района Хабаровского края Федор Иващук погиб при выполнении боевого задания в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин.

«Наш земляк Федор Иващук, бывший глава Ульчского района, погиб при выполнении боевого задания. В марте этого года он принял решение сложить полномочия и пойти добровольцем на специальную военную операцию. Федор Васильевич служил в отряде БАРС-8 „Хабаровск“. В мае ему исполнился 51 год», — написал губернатор в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что каждая такая потеря — глубокая боль, особенно когда речь идет о человеке, с которым лично работал и был знаком.

Демешин выразил глубокие соболезнования родственникам и близким погибшего. Федор Иващук скончался в возрасте 51 года.

Ранее в ходе специальной военной операции также погибли жители других регионов, в том числе трое добровольцев из Тюменской области — Ильдар Аяганов, Андрей Балобаев и Виктор Парфенюк. Они заключили контракты с Министерством обороны РФ и были отмечены государственными наградами за проявленный героизм.

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Бывший глава Ульчского района Хабаровского края Федор Иващук погиб при выполнении боевого задания в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин. «Наш земляк Федор Иващук, бывший глава Ульчского района, погиб при выполнении боевого задания. В марте этого года он принял решение сложить полномочия и пойти добровольцем на специальную военную операцию. Федор Васильевич служил в отряде БАРС-8 „Хабаровск“. В мае ему исполнился 51 год», — написал губернатор в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что каждая такая потеря — глубокая боль, особенно когда речь идет о человеке, с которым лично работал и был знаком. Демешин выразил глубокие соболезнования родственникам и близким погибшего. Федор Иващук скончался в возрасте 51 года. Ранее в ходе специальной военной операции также погибли жители других регионов, в том числе трое добровольцев из Тюменской области — Ильдар Аяганов, Андрей Балобаев и Виктор Парфенюк. Они заключили контракты с Министерством обороны РФ и были отмечены государственными наградами за проявленный героизм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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