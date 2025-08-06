Нападение медведя на певицу Гульназ Асаеву и ее группу оказалось пранком

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Появление медведя на съемочной площадке к клипу Асаевой было запланировано
Появление медведя на съемочной площадке к клипу Асаевой было запланировано Фото:

Татаро-башкирская певица Гульназ Асаева сообщила, что нападение медведя на нее и ее команду, о котором в СМИ писали ранее, было пранком и использовалось для съемок клипа. Животное на место съемок, не предупредив заранее, привел концертный директор артистки Вадим Фатхинуров, поэтому вся команда была в шоке от увиденного. По словам певицы, ей показалось, что жизни людей на площадке находятся под угрозой, поскольку медведь побежал прямо в их сторону. 

«Мы решили снять клип, поехали на локацию всей командой. Сценарий клипа заключался в том, что каждый из участников приготовил заранее пранк. Но про [пранки] никто не знает. В итоге наш концертный директор Вадим решил пригласить ручного медведя. Естественно, когда мы его увидели, мы были в шоке, орали и визжали», — написала Асаева в соцсети Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). 

Ранее в СМИ писали, что, предварительно, из-за медведя пострадал Фатхинуров. Однако подтверждения этой информации на данный момент нет.

*Instagram принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская

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Татаро-башкирская певица Гульназ Асаева сообщила, что нападение медведя на нее и ее команду, о котором в СМИ писали ранее, было пранком и использовалось для съемок клипа. Животное на место съемок, не предупредив заранее, привел концертный директор артистки Вадим Фатхинуров, поэтому вся команда была в шоке от увиденного. По словам певицы, ей показалось, что жизни людей на площадке находятся под угрозой, поскольку медведь побежал прямо в их сторону.  «Мы решили снять клип, поехали на локацию всей командой. Сценарий клипа заключался в том, что каждый из участников приготовил заранее пранк. Но про [пранки] никто не знает. В итоге наш концертный директор Вадим решил пригласить ручного медведя. Естественно, когда мы его увидели, мы были в шоке, орали и визжали», — написала Асаева в соцсети Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).  Ранее в СМИ писали, что, предварительно, из-за медведя пострадал Фатхинуров. Однако подтверждения этой информации на данный момент нет. *Instagram принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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