Gallup: американцы доверяют Зеленскому больше, чем Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский оказался вдвое популярнее у американцев, чем президент США Дональд Трамп, по данным опроса Gallup в материале The Telegraph. Уровень «чистой благосклонности» Зеленского составляет 18%, тогда как уровень Трампа — минус 16%.
«Опрос Gallup, в котором приняли участие 1002 человека, оценивающих 14 „ньюсмейкеров“, ставит Зеленского на второе место по уровню благосклонности, уступая лишь Папе Льву XIV, первому американскому понтифику», — подводит The Telegraph. Уровень «чистой благосклонности» определяется разницей между процентами позитивных и негативных мнений.
По данным Gallup, чистый индекс благосклонности является наиболее эффективным методом сравнения общественного мнения по отношению к известным людям. С момента вступления Трампа в должность президента США на второй срок его рейтинг постепенно падает.
Отношения Трампа и Зеленского терпели неудачи: президент США многократно давал обещания прекратить российско-украинский конфликт, однако каждый раз сталкивался с провалом. На февральской встрече в Белом доме Трамп вместе с вице-президентом Джей-Ди Венсом резко критиковали и обвиняли в неблагодарности украинского лидера.
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