Ракова и Степанченко удостоены наградой «За заслуги в культуре и искусстве»

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Путина наградил гос наградами культурных деятелей России
Путина наградил гос наградами культурных деятелей России Фото:

Президент России Владимир Путин наградил народных артистов Виктора Ракова и Сергея Степанченко орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале опубликования правовых актов.

Согласно документу, государственные награды присуждены за значительный вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную творческую деятельность. «За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом » За заслуги в культуре и искусстве» Ракова Виктора <...> Степанченко Сергея», — указано в тексте указа президента.

Виктор Раков и Сергей Степанченко известны российскому зрителю по многочисленным театральным и киноролям. Оба артиста на протяжении многих лет связаны с театром «Ленком Марка Захарова», где исполнили ключевые роли в культовых постановках. Помимо работы на сцене, Раков и Степанченко активно участвуют в общественных и образовательных проектах, способствуя развитию театрального искусства в России.

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Президент России Владимир Путин наградил народных артистов Виктора Ракова и Сергея Степанченко орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале опубликования правовых актов. Согласно документу, государственные награды присуждены за значительный вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную творческую деятельность. «За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом » За заслуги в культуре и искусстве» Ракова Виктора <...> Степанченко Сергея», — указано в тексте указа президента. Виктор Раков и Сергей Степанченко известны российскому зрителю по многочисленным театральным и киноролям. Оба артиста на протяжении многих лет связаны с театром «Ленком Марка Захарова», где исполнили ключевые роли в культовых постановках. Помимо работы на сцене, Раков и Степанченко активно участвуют в общественных и образовательных проектах, способствуя развитию театрального искусства в России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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