Ракова и Степанченко удостоены наградой «За заслуги в культуре и искусстве»

Президент России Владимир Путин наградил народных артистов Виктора Ракова и Сергея Степанченко орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале опубликования правовых актов.
Согласно документу, государственные награды присуждены за значительный вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную творческую деятельность. «За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом » За заслуги в культуре и искусстве» Ракова Виктора <...> Степанченко Сергея», — указано в тексте указа президента.
Виктор Раков и Сергей Степанченко известны российскому зрителю по многочисленным театральным и киноролям. Оба артиста на протяжении многих лет связаны с театром «Ленком Марка Захарова», где исполнили ключевые роли в культовых постановках. Помимо работы на сцене, Раков и Степанченко активно участвуют в общественных и образовательных проектах, способствуя развитию театрального искусства в России.
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