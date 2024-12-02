Самые высокие цены: любителям кофе пообещали «сложный год»

Цены на кофе сортов арабика и робуста достигли рекорда
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Причиной подорожания кофе стали неурожаи во Вьетнаме и Бразилии
Причиной подорожания кофе стали неурожаи во Вьетнаме и Бразилии Фото:

К 2025 году жители России могут столкнуться с повышением цен на кофе. В ноябре текущего года стоимость арабики и робусты достигла рекордных значений на бирже. Об этом сообщает РБК.

«В среду, 27 ноября, биржевые цены на кофе сорта арабика достигли рекорда с 1977 года — стоимость мартовского фьючерса составила 7,05 долларов за килограмм», — передает РБК. Также было отмечено увеличение стоимости робусты. В понедельник, 25 ноября, цена на январские фьючерсы этого продукта на бирже ICE достигла исторического максимума, поднявшись до 5300 долларов за тонну.

Возможными причинами подорожания сортов кофе названы неурожай в Бразилии и во Вьетнаме, где выращивают популярные сорта. Также рост цен могли спровоцировать увеличение спроса на напиток и ослабление курса рубля. 

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К 2025 году жители России могут столкнуться с повышением цен на кофе. В ноябре текущего года стоимость арабики и робусты достигла рекордных значений на бирже. Об этом сообщает РБК. «В среду, 27 ноября, биржевые цены на кофе сорта арабика достигли рекорда с 1977 года — стоимость мартовского фьючерса составила 7,05 долларов за килограмм», — передает РБК. Также было отмечено увеличение стоимости робусты. В понедельник, 25 ноября, цена на январские фьючерсы этого продукта на бирже ICE достигла исторического максимума, поднявшись до 5300 долларов за тонну. Возможными причинами подорожания сортов кофе названы неурожай в Бразилии и во Вьетнаме, где выращивают популярные сорта. Также рост цен могли спровоцировать увеличение спроса на напиток и ослабление курса рубля. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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