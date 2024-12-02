Врач назвала самый полезный зимний напиток

Врач Шмелева: глинтвейн способствует укреплению здоровья и повышению иммунитета
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Алкогольный глинтвейн обладает полезными свойствами, однако его нельзя пить при поражении ЖКТ и нервной системы, рассказала Яна Шмелева
Алкогольный глинтвейн обладает полезными свойствами, однако его нельзя пить при поражении ЖКТ и нервной системы, рассказала Яна Шмелева Фото:

Глинтвейн является самым популярным согревающим напитком в холодное время года. Кроме того, он обладает рядом полезных свойств, укрепляет здоровье и повышает иммунитет. Об этом сообщила врач-терапевт Видновской клинической больницы Яна Шмелева.

«В красном вине содержатся полезные вещества, которые оказывают комплексное воздействие на организм человека, укрепляя его здоровье и повышая иммунитет. Флавоноиды, содержащиеся в элитных сортах красного вина, являются природным антиоксидантами, поэтому очищают клетки крови от токсинов, выводят из организма так называемый плохой холестерин и препятствуют образованию тромбов», — рассказала Шмелева в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Однако врач также подчеркнула необходимость умеренного потребления глинтвейна. Специалист отметила, что безвредная порция — это один бокал в сутки, а напиток противопоказан детям до 18 лет, беременным женщинам и людям с инсулиновой зависимостью, острыми поражениями желудочно-кишечного тракта и заболеваниями центральной нервной системы.

Шмелева рекомендует употреблять безалкогольный глинтвейн, который может оказать положительное воздействие при мигрени, гипотонии и депрессивных расстройствах. Этот напиток, приготовленный из подогретых соков вишни, винограда или граната, подходит для детского питания. В его состав входят компоненты, способствующие повышению общего тонуса организма. Также безалкогольный глинтвейн может быть полезен для детей в период простудных заболеваний.

Ранее россияне определились с игристым вином, которое будут пить на Новый год. Согласно опросу ведущих продавцов, производителей и импортеров вин, в этом году граждане России преимущественно будут пить игристое вино отечественного производства.

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Глинтвейн является самым популярным согревающим напитком в холодное время года. Кроме того, он обладает рядом полезных свойств, укрепляет здоровье и повышает иммунитет. Об этом сообщила врач-терапевт Видновской клинической больницы Яна Шмелева. «В красном вине содержатся полезные вещества, которые оказывают комплексное воздействие на организм человека, укрепляя его здоровье и повышая иммунитет. Флавоноиды, содержащиеся в элитных сортах красного вина, являются природным антиоксидантами, поэтому очищают клетки крови от токсинов, выводят из организма так называемый плохой холестерин и препятствуют образованию тромбов», — рассказала Шмелева в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Однако врач также подчеркнула необходимость умеренного потребления глинтвейна. Специалист отметила, что безвредная порция — это один бокал в сутки, а напиток противопоказан детям до 18 лет, беременным женщинам и людям с инсулиновой зависимостью, острыми поражениями желудочно-кишечного тракта и заболеваниями центральной нервной системы. Шмелева рекомендует употреблять безалкогольный глинтвейн, который может оказать положительное воздействие при мигрени, гипотонии и депрессивных расстройствах. Этот напиток, приготовленный из подогретых соков вишни, винограда или граната, подходит для детского питания. В его состав входят компоненты, способствующие повышению общего тонуса организма. Также безалкогольный глинтвейн может быть полезен для детей в период простудных заболеваний. Ранее россияне определились с игристым вином, которое будут пить на Новый год. Согласно опросу ведущих продавцов, производителей и импортеров вин, в этом году граждане России преимущественно будут пить игристое вино отечественного производства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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