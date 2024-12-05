Цивилева пообещала раненным на СВО бойцам выдавать справки быстрее

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Анна Цивилева заявила, что выдача справок, подтверждающих увечья во время службы в зоне СВО, будет проходить быстрее
Анна Цивилева заявила, что выдача справок, подтверждающих увечья во время службы в зоне СВО, будет проходить быстрее Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Выдача справок, подтверждающих увечья во время службы в зоне спецоперации, будет проходить быстрее благодаря оптимизации и цифровизации процесса. Об этом сообщила замминистра обороны, глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

«У нас сейчас увеличилось количество выдачи этих справок о тяжести увечий в три раза. Мы стали работать намного эффективнее... Еще есть ряд направлений, которые мы также оцифровываем, и хотим, чтобы эти услуги ребята, в том числе, получали через информационно-цифровой носитель», — передает слова Цивилевой Life.ru.

Заместитель министра обороны подчеркнула, что в настоящее время действительно имеется проблема с нехваткой военно-врачебных комиссий в регионах. Однако проблема временно решается за счет обучения гражданских медицинских работников, а также благодаря привлечению к работе в госпиталях сотрудников ВВК из структур МВД и Росгвардии.

Кроме ускорения процесса выдачи справок, Цивилева также отметила проблемы с осведомленностью граждан о доступных мерах поддержки. По ее словам, важно активнее информировать население о предоставляемых государственных услугах и льготах для участников спецоперации на Украине.

Ранее резидент РФ Владимир Путин утвердил законодательный акт, который предусматривает аннулирование задолженностей по просроченным кредитам для участников специальной военной операции. В соответствии с принятыми поправками кредитные обязательства до 10 миллионов рублей будут списаны.

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Выдача справок, подтверждающих увечья во время службы в зоне спецоперации, будет проходить быстрее благодаря оптимизации и цифровизации процесса. Об этом сообщила замминистра обороны, глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. «У нас сейчас увеличилось количество выдачи этих справок о тяжести увечий в три раза. Мы стали работать намного эффективнее... Еще есть ряд направлений, которые мы также оцифровываем, и хотим, чтобы эти услуги ребята, в том числе, получали через информационно-цифровой носитель», — передает слова Цивилевой Life.ru. Заместитель министра обороны подчеркнула, что в настоящее время действительно имеется проблема с нехваткой военно-врачебных комиссий в регионах. Однако проблема временно решается за счет обучения гражданских медицинских работников, а также благодаря привлечению к работе в госпиталях сотрудников ВВК из структур МВД и Росгвардии. Кроме ускорения процесса выдачи справок, Цивилева также отметила проблемы с осведомленностью граждан о доступных мерах поддержки. По ее словам, важно активнее информировать население о предоставляемых государственных услугах и льготах для участников спецоперации на Украине. Ранее резидент РФ Владимир Путин утвердил законодательный акт, который предусматривает аннулирование задолженностей по просроченным кредитам для участников специальной военной операции. В соответствии с принятыми поправками кредитные обязательства до 10 миллионов рублей будут списаны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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