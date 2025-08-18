Россия заняла третье место в списке поставщиков газа в Европу

Россия заняла третье место среди крупнейших поставщиков газа в Евросоюз по итогам первого полугодия 2025 года, обеспечив 15,7% от общей стоимости импорта. Об этом свидетельствуют данные Евростата.
«Россия по итогам января—июня сохранила третье место среди поставщиков газа в ЕС с долей 15,7%», — говорится в материалах Евростата. Их приводит ТАСС. В отчете отмечается, что доля России в структуре поставок снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (18,7%), однако объем закупок российского газа в ЕС вырос на 9,4% и достиг примерно 7,4 млрд евро.
На первом месте остались США с долей 29% (около 14 млрд евро), вторым стал Алжир с 16,4% (7,7 млрд евро). Далее следуют Норвегия (12,3%, 5,75 млрд евро) и Великобритания (5,9%, 2,8 млрд евро).
Ранее Еврокомиссия представила новые меры по поэтапному отказу от российского газа. В планах — запрет на новые сделки и спотовые контракты по импорту российского газа к концу года, а также полный отказ от закупок трубопроводного газа и СПГ из России к 2027 году. Окончательное решение должны одобрить страны ЕС в Совете Евросоюза.
Среди обсуждаемых мер — нулевая квота на импорт российского газа, сокращение закупок нефти из РФ и ограничения на новые контракты по поставкам урана и других радиоактивных материалов. Введение нулевой квоты позволит европейским компаниям расторгать контракты с российскими поставщиками по форс-мажорным обстоятельствам.
С 2022 года ЕС реализует программу REPowerEU, нацеленную на прекращение зависимости от российского газа к 2027 году. При этом за три года расходы Евросоюза на российский СПГ выросли почти в 4,6 раза. Если в 2022 году доля российского газа составляла около 40% импорта, то к 2023 году она снизилась до 15%, однако в 2024 году вновь выросла до почти 19%, что вызвало обеспокоенность в Брюсселе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.