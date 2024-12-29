Что изменится в отношениях Украины, России, США и Китая после прихода Трампа к власти

Профессор ВШЭ Бордачев: Трамп не будет начинать Третью мировую войну
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Трамп не станет начинать Третью мировую войну
Трамп не станет начинать Третью мировую войну Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

После вступления в должность президента США Дональд Трамп не планирует начинать Третью мировую войну из-за контроля над Украиной. Он хочет добиться того, чтобы Россия перестала поддерживать Китай. Об этом рассказал профессор Высшей школы экономики Тимофей Бордачев.

«На Украине продолжать в духе демократов, вяленько тянуть киевский режим, Трампу будет скучно. Но ставку на другой <...> энергичный вариант действий — Третью мировую из-за контроля над Украиной — он точно начинать не собирается», — передает слова эксперта. По словам Бордачева, Трамп также будет стремиться лишить Китай поддержки России. 

Соединенные Штаты в настоящее время находятся в состоянии продолжительного противоборства с Китаем, отмечает профессор. В Америке осознают, что китайская сторона избегает прямого конфликта и стремится достичь своих целей через экономическое соперничество. По его словам, существует мнение, что передача Украины России в той или иной форме может успокоить РФ. Это освободит ресурсы США для фокусирования на китайском направлении и ослабит поддержку Москвы со стороны Пекина.

Ранее американист Констанин Блохин заявил, что Штаты могут предложить России отвергнуть Китай в обмен на урегулирование украинского конфликта, поскольку Китай является главным конкурентом США на международной арене. Однако Блохин выразил уверенность, что Россия вряд ли согласится на подобные компромиссы.

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После вступления в должность президента США Дональд Трамп не планирует начинать Третью мировую войну из-за контроля над Украиной. Он хочет добиться того, чтобы Россия перестала поддерживать Китай. Об этом рассказал профессор Высшей школы экономики Тимофей Бордачев. «На Украине продолжать в духе демократов, вяленько тянуть киевский режим, Трампу будет скучно. Но ставку на другой <...> энергичный вариант действий — Третью мировую из-за контроля над Украиной — он точно начинать не собирается», — передает MК слова эксперта. По словам Бордачева, Трамп также будет стремиться лишить Китай поддержки России.  Соединенные Штаты в настоящее время находятся в состоянии продолжительного противоборства с Китаем, отмечает профессор. В Америке осознают, что китайская сторона избегает прямого конфликта и стремится достичь своих целей через экономическое соперничество. По его словам, существует мнение, что передача Украины России в той или иной форме может успокоить РФ. Это освободит ресурсы США для фокусирования на китайском направлении и ослабит поддержку Москвы со стороны Пекина. Ранее американист Констанин Блохин заявил, что Штаты могут предложить России отвергнуть Китай в обмен на урегулирование украинского конфликта, поскольку Китай является главным конкурентом США на международной арене. Однако Блохин выразил уверенность, что Россия вряд ли согласится на подобные компромиссы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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