США может попросить Россию о предательстве в обмен мир с Киевом

План избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта, вероятно, не будет принят Россией. Об этом заявил политолог-американист Константин Блохин. Он считает, что экономическая значимость Украины слишком велика, чтобы Трамп мог предложить России удовлетворительные условия для окончания конфликта.
«Будет ли сделка [по украинскому конфликту] в интересах России? Например, окружение Трампа уже предлагает заморозить конфликт по линии боевого соприкосновения и отложить вступление Украины в НАТО на десять лет. Выгодно ли это России? Сомневаюсь», — отметил Блохин во время беседы с «Ридусом». Блохин подчеркнул, что Трамп, будучи прагматиком и бизнесменом, просто так не отдаст России ресурсную базу Украины, оцениваемую в 15 триллионов долларов.
Политолог также отметил, что из-за того, что главным оппонентом США на мировой арене является Китай, Трамп может потребовать от Москвы предать Пекин в обмен на мир с Украиной. Однако Блохин выразил сомнения в том, что Россия пойдет на такие уступки.
В ходе своей избирательной кампании Трамп давал обещание разрешить конфликт между Россией и Украиной. С его победой на выборах появилась перспектива для проведения мирных переговоров. Европейские лидеры, оценивая текущую военную обстановку в Украине, выражают предпочтение дипломатическому пути урегулирования. Со своей стороны, Россия заявила о готовности возобновить переговоры, ранее приостановленные по инициативе Украины. По словам бывшего премьер-министра РФ Сергея Степашина, из-за отсутствия легитимной власти в Киеве вести переговоры о будущем Украины Россия будет именно с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.