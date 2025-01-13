Сийярто обратился к Киеву после атаки ВСУ на «Турецкий поток»

Сийярто: атака ВСУ на «Турецкий поток» — это нападение на суверенитет
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Сийярто заявил, что безопасность газопровода «Турецкий поток» должна соблюдаться всеми странами-получателями
Сийярто заявил, что безопасность газопровода «Турецкий поток» должна соблюдаться всеми странами-получателями Фото:

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто осудил атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на компрессорную станцию газопровода «Турецкий поток» в Краснодарском крае. По его словам, атака стала нападением на суверенитет государств, которые являются получателями газа.

«Безопасность энергоснабжения — это вопрос суверенитета, поэтому каждая акция, угрожающая безопасности нашего энергоснабжения, должна считаться нападением на суверенитет», — написал Сийярто в соцсетях, комментируя сообщение об атаке на станцию. Министр также выразил надежду на то, что безопасность и функциональность газопровода как ключевого маршрута поставок энергоресурсов будет обеспечена всеми странами-получателями. 

В субботу, 11 января, ВСУ атаковали беспилотниками компрессорную станцию «Русская», обеспечивающую подачу газа по «Турецкому потоку». По данным Минобороны РФ, все девять дронов были сбиты. В ведомстве также отметили, что целью атаки была попытка прекратить газоснабжение в Европу. Сейчас станция продолжает работать в штатном режиме, передает 360.ru. В Турции уверены, что к атаке непосредственно причастны США. 

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто осудил атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на компрессорную станцию газопровода «Турецкий поток» в Краснодарском крае. По его словам, атака стала нападением на суверенитет государств, которые являются получателями газа. «Безопасность энергоснабжения — это вопрос суверенитета, поэтому каждая акция, угрожающая безопасности нашего энергоснабжения, должна считаться нападением на суверенитет», — написал Сийярто в соцсетях, комментируя сообщение об атаке на станцию. Министр также выразил надежду на то, что безопасность и функциональность газопровода как ключевого маршрута поставок энергоресурсов будет обеспечена всеми странами-получателями.  В субботу, 11 января, ВСУ атаковали беспилотниками компрессорную станцию «Русская», обеспечивающую подачу газа по «Турецкому потоку». По данным Минобороны РФ, все девять дронов были сбиты. В ведомстве также отметили, что целью атаки была попытка прекратить газоснабжение в Европу. Сейчас станция продолжает работать в штатном режиме, передает 360.ru. В Турции уверены, что к атаке непосредственно причастны США. 
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