Сийярто обратился к Киеву после атаки ВСУ на «Турецкий поток»

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто осудил атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на компрессорную станцию газопровода «Турецкий поток» в Краснодарском крае. По его словам, атака стала нападением на суверенитет государств, которые являются получателями газа.
«Безопасность энергоснабжения — это вопрос суверенитета, поэтому каждая акция, угрожающая безопасности нашего энергоснабжения, должна считаться нападением на суверенитет», — написал Сийярто в соцсетях, комментируя сообщение об атаке на станцию. Министр также выразил надежду на то, что безопасность и функциональность газопровода как ключевого маршрута поставок энергоресурсов будет обеспечена всеми странами-получателями.
В субботу, 11 января, ВСУ атаковали беспилотниками компрессорную станцию «Русская», обеспечивающую подачу газа по «Турецкому потоку». По данным Минобороны РФ, все девять дронов были сбиты. В ведомстве также отметили, что целью атаки была попытка прекратить газоснабжение в Европу. Сейчас станция продолжает работать в штатном режиме, передает 360.ru. В Турции уверены, что к атаке непосредственно причастны США.
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