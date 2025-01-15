Корабли НАТО прибыли в Финский залив

НАТО отправило в Финский залив два своих корабля для патрулирования перемещения других судов. Об этом сообщает Yle, ссылаясь на данные портала VesselFinder.
«Корабли направлены в регион после того, как на Рождество в Балтийском море было перерезано несколько электрокабелей и еще несколько телекоммуникационных кабелей», — передает издание. Отмечается, что в финские воды были отправлены еще несколько военных кораблей, подводные беспилотники и лодки, а также самолеты-разведчики.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что альянс в Балтийском море начал операцию под названием Baltic Sentry («Страж Балтики»). Миссия направлена усиление присутствия альянса в Балтийском море и слежение за ключевыми зонами НАТО.
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