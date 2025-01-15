Корабли НАТО прибыли в Финский залив

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НАТО отправило в Финский залив несколько своих кораблей для слежения за другими судами
НАТО отправило в Финский залив несколько своих кораблей для слежения за другими судами Фото:

НАТО отправило в Финский залив два своих корабля для патрулирования перемещения других судов. Об этом сообщает Yle, ссылаясь на данные портала VesselFinder. 

«Корабли направлены в регион после того, как на Рождество в Балтийском море было перерезано несколько электрокабелей и еще несколько телекоммуникационных кабелей», — передает издание. Отмечается, что в финские воды были отправлены еще несколько военных кораблей, подводные беспилотники и лодки, а также самолеты-разведчики.  

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что альянс в Балтийском море начал операцию под названием Baltic Sentry («Страж Балтики»). Миссия направлена усиление присутствия альянса в Балтийском море и слежение за ключевыми зонами НАТО.

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НАТО отправило в Финский залив два своих корабля для патрулирования перемещения других судов. Об этом сообщает Yle, ссылаясь на данные портала VesselFinder.  «Корабли направлены в регион после того, как на Рождество в Балтийском море было перерезано несколько электрокабелей и еще несколько телекоммуникационных кабелей», — передает издание. Отмечается, что в финские воды были отправлены еще несколько военных кораблей, подводные беспилотники и лодки, а также самолеты-разведчики.   Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что альянс в Балтийском море начал операцию под названием Baltic Sentry («Страж Балтики»). Миссия направлена усиление присутствия альянса в Балтийском море и слежение за ключевыми зонами НАТО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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