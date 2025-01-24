В Курске арестовали бизнесмена за хищение при строительстве оборонительных сооружений

Директора торгового дома «Курск» Дениса Федорова арестовали по обвинению в хищении более 43,5 млн рублей при строительстве фортификационных сооружений в Курской области. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Курской области.
«Ленинский районный суд Курска заключил под стражу директора ООО „Торговый дом Курск“ Дениса Федорова. Он обвиняется в хищении денежных средств, выделенных на устройство фортификационных сооружений на территории Курской области», — сообщается в telegram-канале пресс-службы.
Ранее в Курске арестовали генерального директора АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина по подозрению в злоупотреблении полномочиями при возведении фортификационных сооружений в приграничной зоне. По этому делу также обвиняют бывшего замглавы «Корпорации развития Курской области» Игоря Грабина. Ему вменяют необоснованные расходы бюджетных средств в размере 173 миллиона рублей.
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