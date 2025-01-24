В Курске арестовали бизнесмена за хищение при строительстве оборонительных сооружений

В Курске задержали бизнесмена, ответственного за оборону Курской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Денис Федоров арестован по обвинению в хищении более 43,5 млн рублей
Денис Федоров арестован по обвинению в хищении более 43,5 млн рублей Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Директора торгового дома «Курск» Дениса Федорова арестовали по обвинению в хищении более 43,5 млн рублей при строительстве фортификационных сооружений в Курской области. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Курской области. 

«Ленинский районный суд Курска заключил под стражу директора ООО „Торговый дом Курск“ Дениса Федорова. Он обвиняется в хищении денежных средств, выделенных на устройство фортификационных сооружений на территории Курской области», — сообщается в telegram-канале пресс-службы. 

Ранее в Курске арестовали генерального директора АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина по подозрению в злоупотреблении полномочиями при возведении фортификационных сооружений в приграничной зоне. По этому делу также обвиняют бывшего замглавы «Корпорации развития Курской области» Игоря Грабина. Ему вменяют необоснованные расходы бюджетных средств в размере 173 миллиона рублей. 

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Директора торгового дома «Курск» Дениса Федорова арестовали по обвинению в хищении более 43,5 млн рублей при строительстве фортификационных сооружений в Курской области. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Курской области.  «Ленинский районный суд Курска заключил под стражу директора ООО „Торговый дом Курск“ Дениса Федорова. Он обвиняется в хищении денежных средств, выделенных на устройство фортификационных сооружений на территории Курской области», — сообщается в telegram-канале пресс-службы.  Ранее в Курске арестовали генерального директора АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина по подозрению в злоупотреблении полномочиями при возведении фортификационных сооружений в приграничной зоне. По этому делу также обвиняют бывшего замглавы «Корпорации развития Курской области» Игоря Грабина. Ему вменяют необоснованные расходы бюджетных средств в размере 173 миллиона рублей. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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