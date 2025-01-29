Путин застрахует россиян от срыва отдыха на Кубани и в Крыму

Президент Владимир Путин страхует россиян от рисков срыва летнего отдыха в Анапе и на Южном берегу Крыма. На встрече с главой Дагестана Сергеем Меликовым 29 января Путин заострил внимание собеседника на развитии туристической инфраструктуры на берегу Каспийского моря. Как объяснил URA.RU вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, интерес жителей страны к Дагестану растет, и республика имеет потенциал для развития, в том числе пляжного отдыха.
Встреча Путина с Меликовым началась с приятных воспоминаний. Меликов поблагодарил президента за приезд в Дербент, а также за встречу с семьей 8-летней Раисат Акиповой. «Очень много эмоций было после встречи с нашей дербентской девочкой — на позитивной ноте встреча прошла», — поделился Меликов.
Путин хорошо запомнил ту встречу и общение с дагестанской семьей. «Семья очень красивая, хорошая семья», — сказал он.
Меликов доложил президенту о социально-экономической ситуации в республике. «Индекс роста экономики составил более 100%», — заявил глава республики. Растет промышленность (более 6,5% к уровню 2023 года), зарплата (плюс 15% к 2023 году). Заложен крупнейший фундучный сад в России. По объему выращенного винограда Дагестан — один из лидеров: в 2024 году собран урожай 300 тысяч тонн, или 42,1% от общего объема производства винограда в России.
Тему туризма Меликов хотел было обойти, но Путин остановил главу Дагестана. «На сколько выросли», — поинтересовался президент Путин.
«1,9 миллиона человек, рост порядка 15 процентов, — ответил Меликов. — Мы каждый год прирастаем. Реализуется программа „Пять морей“.
Заявлено строительство 28 гостиниц, причем идем не по пути создания сверхмодерновых гостиниц пятизвездочного уровня, а ориентируемся на трех-, четырехзвездочные гостиницы для наших простых граждан. И там же очень важно, что планируем строительство всероссийского детского центра на Каспийском море», — доложил Меликов.
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин объяснил URA.RU, что Дагестан в последние годы стал одним из лидеров по турпотоку среди регионов страны. С точки зрения пляжного отдыха республика вряд ли сможет компенсировать возможный срыв сезона в Анапе и Крыму из-за крушения нефтяных танкеров в Керченском проливе, но потенциал есть. «На каспийском побережье в Дагестане в рамках нацпроекта создается инфраструктура для пляжного отдыха. Уже сейчас есть даже четырехзвездочные гостиницы. Тенденция роста числа отдыхающих составляет более 10% в год», — объяснил Барзыкин.
Несмотря на то, что объемы турпотока в Дагестан заметно меньше, чем в Анапу или в Крым, в случае срыва пляжного отдыха на Юге России из-за мазутного загрязнения Черного моря республика сможет принять дополнительные группы туристов. Пока же россияне ждут развития ситуации на черноморских курортах, отметил Барзыкин.
По его данным, люди не отказываются от планов покупаться в море в Анапе, а количество бронирований в Крым уже выросло на 40% к уровню прошлого года. Но все может измениться ближе к лету. «Бронирования идут, потому что люди уверены, что все последствия ЧС будут устранены максимум в марте. Кроме того, по договорам бронирования срок отмены туров составляет две недели до заезда, поэтому люди ждут: если обстановка не позволит, они за две недели до поездки смогут спокойно отменить бронь в Анапе или в Крыму и отправиться в другом направлении», — считает Барзыкин.
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