Российская армия освободила село Александроград в Донецкой Народной Республике, об этом сообщили в Минобороны РФ. Наступление провели бойцы группировки «Восток», закрепив успех после взятия соседнего села Искра.
Тем временем на других направлениях идут активные бои: в Сумской области войска ВС РФ штурмуют Новоконстантиновку, а в ДНР продолжаются бои за Удачное и Родинское. Им также удалось с помощью артиллерии и БПЛА уничтожить целый взвод «Азова» (признан террористической организацией, его деятельность в России запрещена). Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.
За ночь были сбиты 53 беспилотника ВСУ
Минобороны РФ сообщило, что за прошедшую ночь российские силы ПВО уничтожили 53 беспилотника, запущенных с территории Украины. Атаки были отражены в восьми регионах страны и над Азовским морем. Наибольшее число дронов сбито в Курской области — 13, в Ростовской — 11, в Самарской — семь, в Белгородской — шесть, в Орловской — пять, в Брянской и Воронежской — по четыре, по одному — в Саратовской области, Калмыкии и над акваторией Азовского моря.
Сумское направление
Российские войска ведут штурм приграничной Новоконстантиновки в Сумской области, в районах Кондратовки и Юнаковки линия фронта остается без изменений, сообщает telegram-канал WarGonzo. Кроме того, российская армия продолжает отражать контратаки ВСУ возле Яблоновки, пишет telegram-канал «Рыбарь».
Харьковское направление
В Харьковской области сохраняются боевые действия вблизи Волчанска, Амбарного и Синельниково, а также в районах Радьковки, Соболевки, Боровой. Российские силы продолжают укреплять позиции у Купянска. Попытки противника перебросить резервы и провести две контратаки к западу от Синельниково оказались безуспешными.
Донецкое направление
Краснолиманское направление
Вблизи Красного Лимана российские войска продолжают укреплять позиции в районе Шандриголово и Среднего. Также они наступают на Заречное со стороны Торского, несмотря на упорное сопротивление ВСУ.
Часовоярское направление
В районе Часова Яра российские войска продолжают наступление в направлении Николаевки. Сам Часов Яр был взят под контроль российской армией в конце июля, после более чем года ожесточенных боев.
Покровское направление
На покровском направлении продолжаются бои в районе Удачного и Родинского. Кроме того, украинские силы перебросили резервы к Золотому Колодезю и предприняли контратаку, но российские позиции остались без изменений. Также отмечаются тактические успехи российских войск вблизи трассы Доброполье—Краматорск.
Константиновское направление
На константиновском направлении российские войска продвигаются от Полтавки к Софиевке. Им удалось установить контроль над Щербиновкой, сейчас там идет зачистка территории от ВСУ. На окраинах Родинского продолжается штурм ВС РФ.
По информации оборонного ведомства, подразделения группировки «Южная» при поддержке беспилотников и артиллерии уничтожили взвод бойцов «Азова», а также ликвидировали пункт управления дронами на данном направлении. В районе Клебан-Бык операторы БПЛА выявили пункт управления беспилотниками и два укрытия с личным составом 12-й бригады Национальной гвардии Украины — все объекты были поражены артиллерийским огнем.
Днепропетровское направление
Российские войска продвинулись к северу от Малиевки и юго-западнее Воскресенки в Днепропетровской области. Об этом пишут украинские СМИ.
Южнодонецкое направление
На южнодонецком направлении российские войска взяли под контроль населенный пункт Искра, где находился укрепленный опорный пункт ВСУ. По данным Минобороны РФ, в ходе ожесточенных боев им также удалось освободить Александроград. В южной части ДНР под контролем украинских сил остается лишь населенный пункт Камышеваха.
Запорожское направление
На запорожском направлении российские войска продолжают расширять зону контроля на юго-востоке Малой Токмачки. При поддержке артиллерии и беспилотников они пытаются перерезать логистические маршруты противника от Орехова и Запорожья. В южной части Степногорска сохраняется напряженная обстановка — несмотря на активные контратаки ВСУ, российские подразделения ведут штурм и удерживают инициативу.
Херсонское направление
На херсонском направлении российские войска усилили обстрелы позиций противника на противоположном берегу Днепра. Ранне оттуда были вывезены мирные жители.
