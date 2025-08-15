Минобороны РФ опубликовало видео с освобождения Александрограда в ДНР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Операторы БПЛА сыграли ключевую роль при освбождении Александрограда
Операторы БПЛА сыграли ключевую роль при освбождении Александрограда Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие 36-й гвардейской мотострелковой бригады из группировки «Восток» освободили населенный пункт Александроград в ДНР. Соответствующие кадры опубликовало Минобороны РФ. 

На кадрах видно, как беспилотники наносили удары по позициям украинских сил. В самом ведомстве также подчеркнули ключевую роль операторов БПЛА, которые провели успешную разведку и смогли поразить позиции ВСУ. По итогу, в результате порыва обороны противника населенный пункт Александроград был взят под контроль ВС РФ.

Александроград находится на линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике, где в последние месяцы продолжаются активные боевые действия. Ранее Минобороны РФ неоднократно сообщало об успехах российских подразделений на этом направлении.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские военнослужащие 36-й гвардейской мотострелковой бригады из группировки «Восток» освободили населенный пункт Александроград в ДНР. Соответствующие кадры опубликовало Минобороны РФ.  На кадрах видно, как беспилотники наносили удары по позициям украинских сил. В самом ведомстве также подчеркнули ключевую роль операторов БПЛА, которые провели успешную разведку и смогли поразить позиции ВСУ. По итогу, в результате порыва обороны противника населенный пункт Александроград был взят под контроль ВС РФ. Александроград находится на линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике, где в последние месяцы продолжаются активные боевые действия. Ранее Минобороны РФ неоднократно сообщало об успехах российских подразделений на этом направлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...