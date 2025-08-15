Минобороны РФ опубликовало видео с освобождения Александрограда в ДНР

Российские военнослужащие 36-й гвардейской мотострелковой бригады из группировки «Восток» освободили населенный пункт Александроград в ДНР. Соответствующие кадры опубликовало Минобороны РФ.
На кадрах видно, как беспилотники наносили удары по позициям украинских сил. В самом ведомстве также подчеркнули ключевую роль операторов БПЛА, которые провели успешную разведку и смогли поразить позиции ВСУ. По итогу, в результате порыва обороны противника населенный пункт Александроград был взят под контроль ВС РФ.
Александроград находится на линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике, где в последние месяцы продолжаются активные боевые действия. Ранее Минобороны РФ неоднократно сообщало об успехах российских подразделений на этом направлении.
