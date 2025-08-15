Трамп опубликовал интригующее послание перед встречей с Путиным

Глава Белого дома Дональд Трамп перед вылетом на саммит на Аляске опубликовал запись, в которой оставил послание о грядущей встрече с президентом РФ. Об этом Трамп написал в соцсети.
«Ставки высоки», — написал Трамп. Его запись опубликована в соцсети TruthSocial.
Ранее стало известно, что самолет Ил-76 из России приземлился на авиабазе Элмендорф-Ричардсон в американском штате Аляска. Именно здесь пройдет саммит с участием президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа.
Также американский лидер высказался о запланированной сегодня встрече с Путиным. Он отметил, что российский глава произвел на него впечатление выдающегося человека. Американский президент также отметил важность развития торгово-экономических связей между США и РФ, подчеркнув необходимость укрепления сотрудничества между двумя ведущими державами.
Встреча Путина и Трампа начнется в 22:00-22:30 по московскому времени (11:00-11:30 по местному времени) на военной базе JBER. Лидеры обсудят ряд международных и региональных тем, отношения России и США, а также урегулирование украинского конфликта.
