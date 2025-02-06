В Петербурге завершили реконструкцию освещения на Смольной набережной

Смольная набережная в Санкт-Петербурге теперь освещается декоративными чугунными фонарями на всем ее протяжении. Это стало возможным благодаря завершению второго этапа реконструкции наружного освещения. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.
«Новое освещение набережных, памятников, архитектурных ансамблей подчеркивает красоту Северной столицы, ее неповторимый стиль. Многие такие проекты заслужили признание профессионального сообщества, были отмечены грамотами и дипломами отраслевых конкурсов», — передала слова губернатора Александра Беглова его пресс-служба. Работы проводились на участке от Смольной улицы до Смольного проспекта, что позволило создать единый и гармоничный стиль освещения набережной.
Установка современного осветительного оборудования была выполнена в рамках программы взаимодействия, подписанной Бегловым и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Эта программа направлена на реализацию проектов социально-экономического развития, включая модернизацию наружного освещения и создание художественной подсветки.
В рамках первого этапа, который завершился в 2023 году, было установлено 180 фонарей на 90 чугунных опорах. Второй этап добавил еще 80 фонарей на 40 опорах, что увеличило общее количество светильников на 15%. Это обеспечило более равномерное и качественное освещение. Проектирование и установка новой системы освещения учитывали особенности ландшафта и требования к сохранению исторического наследия. Все работы по установке проводились с применением современных строительных технологий и с соблюдением установленных норм и стандартов безопасности.
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