В Петербурге завершили реконструкцию освещения на Смольной набережной

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Работы проводились на участке от Смольной улицы до Смольного проспекта
Работы проводились на участке от Смольной улицы до Смольного проспекта Фото:

Смольная набережная в Санкт-Петербурге теперь освещается декоративными чугунными фонарями на всем ее протяжении. Это стало возможным благодаря завершению второго этапа реконструкции наружного освещения. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

«Новое освещение набережных, памятников, архитектурных ансамблей подчеркивает красоту Северной столицы, ее неповторимый стиль. Многие такие проекты заслужили признание профессионального сообщества, были отмечены грамотами и дипломами отраслевых конкурсов», — передала слова губернатора Александра Беглова его пресс-служба. Работы проводились на участке от Смольной улицы до Смольного проспекта, что позволило создать единый и гармоничный стиль освещения набережной.

Установка современного осветительного оборудования была выполнена в рамках программы взаимодействия, подписанной Бегловым и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Эта программа направлена на реализацию проектов социально-экономического развития, включая модернизацию наружного освещения и создание художественной подсветки.

В рамках первого этапа, который завершился в 2023 году, было установлено 180 фонарей на 90 чугунных опорах. Второй этап добавил еще 80 фонарей на 40 опорах, что увеличило общее количество светильников на 15%. Это обеспечило более равномерное и качественное освещение. Проектирование и установка новой системы освещения учитывали особенности ландшафта и требования к сохранению исторического наследия. Все работы по установке проводились с применением современных строительных технологий и с соблюдением установленных норм и стандартов безопасности.

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Смольная набережная в Санкт-Петербурге теперь освещается декоративными чугунными фонарями на всем ее протяжении. Это стало возможным благодаря завершению второго этапа реконструкции наружного освещения. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора. «Новое освещение набережных, памятников, архитектурных ансамблей подчеркивает красоту Северной столицы, ее неповторимый стиль. Многие такие проекты заслужили признание профессионального сообщества, были отмечены грамотами и дипломами отраслевых конкурсов», — передала слова губернатора Александра Беглова его пресс-служба. Работы проводились на участке от Смольной улицы до Смольного проспекта, что позволило создать единый и гармоничный стиль освещения набережной. Установка современного осветительного оборудования была выполнена в рамках программы взаимодействия, подписанной Бегловым и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Эта программа направлена на реализацию проектов социально-экономического развития, включая модернизацию наружного освещения и создание художественной подсветки. В рамках первого этапа, который завершился в 2023 году, было установлено 180 фонарей на 90 чугунных опорах. Второй этап добавил еще 80 фонарей на 40 опорах, что увеличило общее количество светильников на 15%. Это обеспечило более равномерное и качественное освещение. Проектирование и установка новой системы освещения учитывали особенности ландшафта и требования к сохранению исторического наследия. Все работы по установке проводились с применением современных строительных технологий и с соблюдением установленных норм и стандартов безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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