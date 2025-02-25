Звездный футболист пожаловался на заоблачные цены на недвижимость

Цены на недвижимость в Петербурге не обоснованы, ситуация на этом рынке уникальна. Своим мнением о ценах на жилье в Санкт-Петербурге поделился бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев, теперь бизнесмен и эксперт в сфере элитной недвижимости.
«На рынке недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области наблюдается странная ситуация: объекты с худшими характеристиками — по локации, планировке, состоянию — продаются по высоким ценам, и покупатели все равно их покупают. Это говорит о том, что цены формируются не на основе объективной стоимости, а из ожиданий продавцов и восприятия покупателей», — написал Малафеев на своей странице в социальной сети, передает Sport24.ru.
Из-за этого Малафеев решил повысить цены на свои объекты, чтобы не оставаться в тени менее привлекательных предложений. Он подчеркнул, что на рынке элитной недвижимости цены часто не обоснованы, и каждый продавец назначает свою сумму, не всегда соответствующую реальной ценности. Спрос сохраняется, а ценообразование стало гибким и зависимым от восприятия объектов.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что бизнес-центр «Стельп», расположенный в Петроградском районе Санкт-Петербурга, выставлен на продажу за один миллиард рублей. Здание, построенное в стиле модерн в 1911 году, было полностью отреставрировано в 2004 году и сейчас не требует дополнительных вложений в реконструкцию.
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