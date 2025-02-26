Хит или провал: продюсер высказался о кавере SHAMAN на «Небо Славян»

Певец SHAMAN не испортил «Небо Славян», а привнес в нее новое дыхание, заявил URA.RU музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко. На днях исполнитель выпустил свой кавер на легендарную песню «Алисы». Эксперт отметил, что артист достойно справился с задачей, но признал, что перепевка вызвала неоднозначную реакцию у поклонников оригинальной композиции.
«В целом он не испортил песню. Аранжировка довольно плотная, по-рокерски звучит, очень хорошо слышны гитарные рифы, которые придают композиции мощь. Сам SHAMAN обладает хорошими вокальными данными, чтобы не уступать Кинчеву. В этом отношении я не чувствую какого-то провала», — заявил Рудченко.
По словам продюсера, SHAMAN гармонично вписался в композицию, и его версия звучит уверенно, органично и патриотично. «Если рассматривать его как поп-рок музыканта, то с этой задачей он справился. Песню он спел очень неплохо», — добавил эксперт.
Однако Рудченко отметил, что перепевка вызвала бурное обсуждение в сети, и это связано с особенностями аудитории Константина Кинчева и группы «Алиса». «Их слушатели заточены на настоящий русский рок, они очень трепетно относятся к каверам и переработкам своих кумиров. Поэтому аудитория Кинчева может предвзято отнестись к интерпретации SHAMANа. Для них исполнение Кинчева — единственно верное», — пояснил продюсер.
Рудченко также предположил, что коллаборация SHAMAN с Григорием Лепсом повлияла на его творчество. «Видимо, сотворчество с Лепсом приносит плоды, — отметил он. — SHAMAN синтезировался в поп-роковое звучание и получает от этого удовольствие».
При этом некоторые слушатели сомневаются в способности SHAMANа справиться с таким мощным материалом, отметил специалист. «Люди задаются вопросом: за все берется, а получится ли у него? Ведь образ SHAMANа — это кожаные штаны, игры с микрофоном, а здесь — мужественная история. У некоторых может наблюдаться ирония в отношении его попыток», — сообщил критик.
Тем не менее, если отбросить образ и скандалы вокруг имени SHAMANа, музыкальный материал был исполнен достойно, заверил собеседник. «Однозначно говорю: он довольно хорошо отработал данную интерпретацию песни», — заключил продюсер.
21 февраля SHAMAN представил свою версию легендарной песни Константина Кинчева «Небо славян». Музыкант заявил, что эта композиция, благодаря его интерпретации, станет актуальной и для современной молодежи. SHAMAN подчеркнул, что глубина и символизм текста Кинчева вдохновили его на создание собственного прочтения этой культовой песни.
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