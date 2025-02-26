Хит или провал: продюсер высказался о кавере SHAMAN на «Небо Славян»

Продюсер Рудченко: SHAMAN не испортил «Небо Славян»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
SHAMAN выпустил свой кавер на легендарную песню «Алисы» «Небо Славян»
SHAMAN выпустил свой кавер на легендарную песню «Алисы» «Небо Славян» Фото:

Певец SHAMAN не испортил «Небо Славян», а привнес в нее новое дыхание, заявил URA.RU музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко. На днях исполнитель выпустил свой кавер на легендарную песню «Алисы». Эксперт отметил, что артист достойно справился с задачей, но признал, что перепевка вызвала неоднозначную реакцию у поклонников оригинальной композиции.

«В целом он не испортил песню. Аранжировка довольно плотная, по-рокерски звучит, очень хорошо слышны гитарные рифы, которые придают композиции мощь. Сам SHAMAN обладает хорошими вокальными данными, чтобы не уступать Кинчеву. В этом отношении я не чувствую какого-то провала», — заявил Рудченко.

По словам продюсера, SHAMAN гармонично вписался в композицию, и его версия звучит уверенно, органично и патриотично. «Если рассматривать его как поп-рок музыканта, то с этой задачей он справился. Песню он спел очень неплохо», — добавил эксперт.

Однако Рудченко отметил, что перепевка вызвала бурное обсуждение в сети, и это связано с особенностями аудитории Константина Кинчева и группы «Алиса». «Их слушатели заточены на настоящий русский рок, они очень трепетно относятся к каверам и переработкам своих кумиров. Поэтому аудитория Кинчева может предвзято отнестись к интерпретации SHAMANа. Для них исполнение Кинчева — единственно верное», — пояснил продюсер.

Рудченко также предположил, что коллаборация SHAMAN с Григорием Лепсом повлияла на его творчество. «Видимо, сотворчество с Лепсом приносит плоды, — отметил он. — SHAMAN синтезировался в поп-роковое звучание и получает от этого удовольствие».

При этом некоторые слушатели сомневаются в способности SHAMANа справиться с таким мощным материалом, отметил специалист. «Люди задаются вопросом: за все берется, а получится ли у него? Ведь образ SHAMANа — это кожаные штаны, игры с микрофоном, а здесь — мужественная история. У некоторых может наблюдаться ирония в отношении его попыток», — сообщил критик.

Тем не менее, если отбросить образ и скандалы вокруг имени SHAMANа, музыкальный материал был исполнен достойно, заверил собеседник. «Однозначно говорю: он довольно хорошо отработал данную интерпретацию песни», — заключил продюсер.

21 февраля SHAMAN представил свою версию легендарной песни Константина Кинчева «Небо славян». Музыкант заявил, что эта композиция, благодаря его интерпретации, станет актуальной и для современной молодежи. SHAMAN подчеркнул, что глубина и символизм текста Кинчева вдохновили его на создание собственного прочтения этой культовой песни.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Певец SHAMAN не испортил «Небо Славян», а привнес в нее новое дыхание, заявил URA.RU музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко. На днях исполнитель выпустил свой кавер на легендарную песню «Алисы». Эксперт отметил, что артист достойно справился с задачей, но признал, что перепевка вызвала неоднозначную реакцию у поклонников оригинальной композиции. «В целом он не испортил песню. Аранжировка довольно плотная, по-рокерски звучит, очень хорошо слышны гитарные рифы, которые придают композиции мощь. Сам SHAMAN обладает хорошими вокальными данными, чтобы не уступать Кинчеву. В этом отношении я не чувствую какого-то провала», — заявил Рудченко. По словам продюсера, SHAMAN гармонично вписался в композицию, и его версия звучит уверенно, органично и патриотично. «Если рассматривать его как поп-рок музыканта, то с этой задачей он справился. Песню он спел очень неплохо», — добавил эксперт. Однако Рудченко отметил, что перепевка вызвала бурное обсуждение в сети, и это связано с особенностями аудитории Константина Кинчева и группы «Алиса». «Их слушатели заточены на настоящий русский рок, они очень трепетно относятся к каверам и переработкам своих кумиров. Поэтому аудитория Кинчева может предвзято отнестись к интерпретации SHAMANа. Для них исполнение Кинчева — единственно верное», — пояснил продюсер. Рудченко также предположил, что коллаборация SHAMAN с Григорием Лепсом повлияла на его творчество. «Видимо, сотворчество с Лепсом приносит плоды, — отметил он. — SHAMAN синтезировался в поп-роковое звучание и получает от этого удовольствие». При этом некоторые слушатели сомневаются в способности SHAMANа справиться с таким мощным материалом, отметил специалист. «Люди задаются вопросом: за все берется, а получится ли у него? Ведь образ SHAMANа — это кожаные штаны, игры с микрофоном, а здесь — мужественная история. У некоторых может наблюдаться ирония в отношении его попыток», — сообщил критик. Тем не менее, если отбросить образ и скандалы вокруг имени SHAMANа, музыкальный материал был исполнен достойно, заверил собеседник. «Однозначно говорю: он довольно хорошо отработал данную интерпретацию песни», — заключил продюсер. 21 февраля SHAMAN представил свою версию легендарной песни Константина Кинчева «Небо славян». Музыкант заявил, что эта композиция, благодаря его интерпретации, станет актуальной и для современной молодежи. SHAMAN подчеркнул, что глубина и символизм текста Кинчева вдохновили его на создание собственного прочтения этой культовой песни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...