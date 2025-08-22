Умер исполнитель песни «Фантазер» Ярослав Евдокимов

На 79-м году жизни скончался народный артист Беларуси, известный миллионам слушателей по песне «Фантазер», Ярослав Евдокимов. О смерти певца сообщила его вдова Ирина.
«Сегодня утром не стало Ярослава, нашего любимого Фантазера! Спасибо вам, дорогие зрители, слушатели за любовь к творчеству великого артиста, за внимание и аплодисменты!» — написала Ирина в социальных сетях артиста.
Ярослав Евдокимов родился в ноябре 1946 года в Ровно (Украина). Его творческая судьба неразрывно связана с Беларусью, где он начал профессиональную карьеру в 1975 году, став солистом-вокалистом Белорусской филармонии. В 1980 году Евдокимов получил звание заслуженного артиста БССР, а спустя семь лет — народного артиста Беларуси. Особую популярность ему принесли композиции «Майский вальс», «Поле памяти», а также «Фантазер», ставшая его визитной карточкой после исполнения на фестивале «Песня-89». Евдокимов активно участвовал в телевизионных проектах, был ведущим и частым гостем музыкальных передач. В 1996 году артист переехал в Москву, но всегда подчеркивал, что душой остался в Беларуси.
